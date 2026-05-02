Одразу кілька АЗС у вогні: Росія масовано атакує Харків, є жертви

Про що йдеться у матеріалі:
- РФ атакувала Харків дронами
- Внаслідок атаки постраждали 4 людей
Вдень, 2 травня, російські окупаційні війська завдали масованого удару по Харкову. Відомо про влучання по АЗС в різних районах міста. Про це повідомив мер Харкова Ігор терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ігор Терехов повідомив, що в Холодногірському районі ударний дрон влучив у автозаправну станцію, внаслідок чого виникла пожежа та є постраждалі.
Також зафіксовано влучання безпілотника в житловий будинок у Шевченківському районі.
Окрім цього, удари прийшлися по автозаправних станціях в Основ’янському, Новобаварському та Київському районах міста.
"Фіксуємо ще щонайменше 4 ударні БпЛА над містом. Також є загроза в передмісті. Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся правил безпеки!", - наголосив він.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що наразі відомо про чотирьох постраждалих, яким надається медична допомога.Унаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирний будинок і території трьох автозаправних станцій, на місцях влучань працюють екстрені служби.
Зокрема, 62-річний чоловік отримав вибухові поранення в Холодногірському районі, його госпіталізували та надають необхідне лікування. Ще троє людей — чоловік 61 року та жінки віком 38 і 48 років — зазнали гострої реакції на стрес, їм допомогу надали на місці.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, вранці 2 травня російські війська атакували Харків дронами, унаслідок чого постраждали троє людей, вказав керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Загалом, у ніч на 2 травня окупанти випустили по Україні 163 безпілотники, зазначили у Повітряних силах ЗСУ.
Крім того, 2 травня під атакою опинився Херсон, де російські війська вдарили FPV-дроном по маршрутках. Унаслідок цього загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення, повідомив президент України Володимир Зеленський.
Про персону: Ігор Терехов
Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.
