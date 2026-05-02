Обов’язково для всіх авто: на водіїв в Україні чекають важливі зміни

В Україні повертають обов'язкове технічне обслуговування

Адвокат Олена Воронкова прокоментувала питання про те, які наслідки для пересічного водія матиме повернення обов'язкового технічного огляду в Україні для всіх автомобілів.

"Необхідність належного технічного стану транспортного засобу є об'єктивною та обґрунтованою. Це розуміє кожен, хто живе в Україні та користується транспортом — як водій, так і пішохід. Інше питання — як саме це врегульовано. Зокрема, правила дорожнього руху забороняють експлуатацію транспортних засобів, які не пройшли техогляд", — підкреслила вона в інтерв’ю Главреду.

За словами юриста, тривалий час техогляд в Україні був формальною процедурою, і не всі автомобілі, які за документами вважалися справними, насправді відповідали цим вимогам.

"Що стосується директив ЄС, то вони висувають більш жорсткі вимоги як до технічного стану автомобілів, років випуску авто, так і до періодичності проходження огляду. Згідно з ними, перевірки проводяться частіше і залежать від категорії транспортного засобу. Відповідно, вони не просто, як у нас, "подивилися", а там реально проводять перевірку: чи гальмує автомобіль, чи придатний він загалом до експлуатації тощо", — зазначила вона.

Воронкова також пояснила, що Україні варто орієнтуватися на вимоги, регламентовані в країнах Євросоюзу.

"Що стосується того, чи готові ми до цього, то це вже окреме питання, тому що це створює велике навантаження на самого водія та на органи, що займаються контролем, якщо мова йде про автопарки тощо. Але, знову ж таки, якщо ми говоримо про безпеку тих, хто перебуває в транспорті, тих, хто поза ним, а також про навколишнє середовище, то так — є сенс підтримувати вищі стандарти вимог до транспортних засобів", — додала вона.

Про персону: Олена Воронкова Олена Воронкова — адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича. Спеціалізується на питаннях адміністративного, цивільного та транспортного права. Має практичний досвід у супроводі справ, пов’язаних із дорожньо-транспортними пригодами, оскарженням штрафів, захистом прав водіїв, а також консультуванням у сфері регулювання безпеки дорожнього руху. Бере участь у підготовці правових позицій, аналізі законодавчих змін і публічних обговореннях реформ у сфері транспорту. Регулярно коментує актуальні правові теми для медіа, зокрема питання відповідальності водіїв, процедур технічного огляду, страхування та адміністративної практики.

