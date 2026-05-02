Найближчим часом може розпочатись битва за ще одне місто - лейтенант

Про що говорить лейтенант:
- Росія відправляє у штурм велику кількість піхоти
- Росіяни хочуть захопити Родинське
- Найближчим часом може розпочатися битва за Добропілля
Ситуація на фронті складна. Найближчим часом може розпочатися битва за Добропілля у Донецькій області. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".
Російські окупанти продовжують "м'ясні" штурми, відправляючи велику кількість живої сили в атаку.
Ворог намагається просуватися з флангу - зі сторони населеного пункту Гришине. Окупанти хочуть відрізати угруповання військ Сил оборони України у Родинському, щоб захопити населений пункт.
"Разом з ним падуть і такі села як Чернігівка, Світле та Добропілля, котрі знаходяться на півдні від однойменного міста, що відкриває дорогу на Добропілля. Такий розвиток подій цілком можливий, виходячи з того, що росіяни значно активізуються на цьому напрямку", - заявив "Алекс".
Наступ РФ – думка генерала
Командувач Національною гвардією України генерал-майор Олександр Півненко висловив думку, що російська армія ще здатна підтримувати наступальні дії протягом одного-двох років, однак не має ресурсів для масштабного прориву, зокрема в напрямку Києва.
За його оцінкою, російські війська й надалі намагаються просуватися на окремих ділянках фронту і прагнуть захопити якомога більше українських територій, однак їхнє просування залишається повільним і супроводжується значними втратами.
"Вони рухаються дуже повільно і з колосальними втратами. Тисяча осіб на день — це для них мінімальний рівень втрат", — зазначив Півненко.
Водночас, за словами генерала, незважаючи на такі втрати, російська армія ще може підтримувати нинішню інтенсивність наступальних дій щонайменше протягом року-двох.
Ситуація на фронті — останні новини
Як повідомляв Главред, російські війська продовжують наступальні дії в Донецькій області та досягають часткових успіхів поблизу окремих населених пунктів.
Крім того, Росія стягує сили для наступу на Покровському напрямку. Туди ворог перетягує окупантів з інших напрямків. Про це заявив офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.
Нагадаємо, що країна-агресор Росія не відмовляється від наміру розширити зону контролю безпосередньо по лінії кордону. На щастя, досягти великих успіхів окупанти не можуть. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в інтерв'ю Укрінформу.
Про персону: лейтенант "Алекс"
Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" - Олександра, офіцер та автор Telegram-каналу "Офіцер+".
"Алекс" навчався у військовому ліцеї, вищому військовому навчальому закладі. Після цього він почав захищати Україну на фронті, а повномасштабне вторгнення зустріч у Харкові, пише "Фокус".
Нині Telegram-канал військового налічує понад 194 тисячі підписників. У ньому він висвітлює новини з фронту.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред