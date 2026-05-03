Погода різко змінюється: мешканцям Києва та області повідомили про раптові зміни

За прогнозом синоптиків, погода в Україні в неділю, 3 травня, очікується без опадів.
Як повідомляє Укргідрометцентр, у Києві 3 травня також без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 17-19°.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 3 травня найвища температура вдень була 30,2° у 2018 р., найнижча вночі -1,2° у 1885 р.
Прогноз погоди на 4 травня
У понеділок, 4 травня, в Україні переважно без опадів, лише на південному сході країни вдень дощ.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південно-східній частині – північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла (на сході країни 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); вдень 14-19° тепла, на заході та півночі країни 18-23°.
У Києві в понеділок без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 20-22°.
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
