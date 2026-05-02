Фіцо несподівано підтримав вступ України до ЄС: подробиці розмови із Зеленським

Словаччина підтримує членство України в ЄС і готова ділитися своїм досвідом вступу, розповів Володимир Зеленський.

https://glavred.net/ukraine/fico-neozhidanno-podderzhal-vstuplenie-ukrainy-v-es-detali-razgovora-s-zelenskim-10761503.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський провів переговори з Робертом Фіцо

Головне:

Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Словаччини Фіцо

Словаччина підтримує членство України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Сторони обговорили можливість особистої зустрічі найближчим часом, написав президент у Telegram-каналі.

відео дня

"Щойно розмовляв з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Потрібно мати міцні відносини між нашими державами, і ми обоє зацікавлені в цьому. Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України в Європейському Союзі і готова ділитися своїм досвідом вступу", – зазначив він.

За його словами, він запросив словацького прем'єр-міністра з візитом до Києва та подякував за його запрошення приїхати до Братислави.

"Обговорили також можливість особисто зустрітися найближчим часом. Наші команди попрацюють над графіком", – написав Зеленський.

Відносини України та Словаччини: позиція Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо несподівано заявив, що будь-які домовленості про завершення війни з Росією неможливі без участі та згоди України. Про це він написав у Facebook.

Фіцо зазначив, що, незважаючи на розбіжності в поглядах з Володимиром Зеленським щодо окремих питань, обидві сторони зацікавлені в розвитку добросусідських і партнерських відносин між Словаччиною та Україною. Він також підкреслив підтримку Братиславою курсу Києва на вступ до Європейського Союзу, зазначивши важливість стабільної та демократичної України як сусідньої держави.

/ Інфографіка - Главред

Говорячи про перспективи врегулювання війни, словацький прем'єр окремо наголосив, що рішення не може бути ухвалено без Києва. Крім того, він повідомив про домовленість зустрітися із Зеленським на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані, а також продовжити взаємодію через спільні засідання урядів і взаємні візити.

Раніше у Фіцо придумали безглузду причину, щоб не їхати до Києва. За словами Річарда Такача, він рекомендує Роберту Фіцо не їхати до Києва.

Нагадаємо, Главред писав, що коаліція з 11 країн Європейського Союзу запропонувала послабити правила, щоб Україна могла використати позику в розмірі 90 мільярдів євро для закупівлі британського озброєння, зокрема ракет Storm Shadow.

Україна може отримати близько 30 млрд євро від країн Північної Європи та Балтії на військові потреби, навіть якщо Угорщина та Словаччина продовжать блокувати раніше узгоджений кредит Європейського Союзу на суму 90 млрд євро. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Інші новини:

Про персону: Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред