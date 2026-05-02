Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Фіцо несподівано підтримав вступ України до ЄС: подробиці розмови із Зеленським

Олексій Тесля
2 травня 2026, 18:38
Словаччина підтримує членство України в ЄС і готова ділитися своїм досвідом вступу, розповів Володимир Зеленський.
Фіцо несподівано підтримав вступ України до ЄС: подробиці розмови із Зеленським
Володимир Зеленський провів переговори з Робертом Фіцо / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/robertficosk

Головне:

  • Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Словаччини Фіцо
  • Словаччина підтримує членство України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Сторони обговорили можливість особистої зустрічі найближчим часом, написав президент у Telegram-каналі.

відео дня

"Щойно розмовляв з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Потрібно мати міцні відносини між нашими державами, і ми обоє зацікавлені в цьому. Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України в Європейському Союзі і готова ділитися своїм досвідом вступу", – зазначив він.

За його словами, він запросив словацького прем'єр-міністра з візитом до Києва та подякував за його запрошення приїхати до Братислави.

"Обговорили також можливість особисто зустрітися найближчим часом. Наші команди попрацюють над графіком", – написав Зеленський.

Відносини України та Словаччини: позиція Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо несподівано заявив, що будь-які домовленості про завершення війни з Росією неможливі без участі та згоди України. Про це він написав у Facebook.

Фіцо зазначив, що, незважаючи на розбіжності в поглядах з Володимиром Зеленським щодо окремих питань, обидві сторони зацікавлені в розвитку добросусідських і партнерських відносин між Словаччиною та Україною. Він також підкреслив підтримку Братиславою курсу Києва на вступ до Європейського Союзу, зазначивши важливість стабільної та демократичної України як сусідньої держави.

Фіцо несподівано підтримав вступ України до ЄС: подробиці розмови із Зеленським
/ Інфографіка - Главред

Говорячи про перспективи врегулювання війни, словацький прем'єр окремо наголосив, що рішення не може бути ухвалено без Києва. Крім того, він повідомив про домовленість зустрітися із Зеленським на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані, а також продовжити взаємодію через спільні засідання урядів і взаємні візити.

Інші новини:

Про персону: Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.

У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.

Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Словаччини Володимир Зеленський Роберт Фіцо
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти