Секрет ідеального прання: завдяки одній натуральній добавці рушники стануть як нові

Повернути рушникам м'якість і справжню чистоту можна без агресивної хімії.

Як правильно прати рушники

Рушники нерідко втрачають свіжість і стають джерелом неприємного запаху не через погане прання, а через поширену помилку — використання кондиціонера.

Він залишає на тканині липкий шар, який з часом накопичується, "запечатує" волокна і утримує вологу разом з бактеріями, пише Express.

У результаті тканина виглядає чистою, але на дотик стає жорсткою, гірше вбирає воду і може пахнути затхлістю.

Повернути рушникам м'якість і справжню чистоту можна без агресивної хімії. Один з ефективних способів — застосування кальцинованої соди. Ця лужна речовина добре розчиняє жирні залишки, мильний наліт і забруднення, одночасно пом'якшуючи воду і покращуючи якість прання.

Складність догляду за рушниками полягає в тому, що звичайні миючі засоби не завжди справляються з в'їдливими залишками косметики та миючих засобів. Сода допомагає зруйнувати ці відкладення і "звільнити" волокна тканини, завдяки чому вона знову стає м'якою і краще вбирає вологу.

Щоб досягти результату, рушники перуть окремо від одягу, щоб уникнути налипання ворсу. У барабан додають трохи кальцинованої соди та невелику кількість порошку, повністю виключаючи кондиціонер. Для глибокого очищення вибирають режим з гарячою водою — близько 60–90 градусів. Після основного прання бажано включити додаткове полоскання, щоб видалити залишки засобів.

Сушити рушники краще на свіжому повітрі або при помірній температурі в сушильній машині. Після такої обробки тканина стає помітно м'якшою, чистішою і приємнішою на дотик, а неприємні запахи зникають.

Рушник — це не тільки предмет гігієни. Його використовують і як легке покривало, і як підстилку на відпочинку, і навіть у нестандартних ситуаціях, коли потрібно подати сигнал або сховатися.

У сюжеті телеканалу 1+1 розповідають, як правильно доглядати за рушниками, як часто їх потрібно прати, і діляться цікавими деталями про те, як цей звичний предмет з'явився і з часом змінився.

Раніше повідомлялося про те, що рушники стануть "м'якими та пухнастими" за допомогою одного копійчаного натурального засобу. Лимонна кислота допомагає ефективно розщеплювати залишки миючих засобів та кондиціонерів.

Про джерело: Express.co.uk Express.co.uk — це британський новинний вебсайт, пов’язаний із газетою Daily Express, яка є однією з найстаріших таблоїдних газет у Великій Британії. Сайт належить до медіакомпанії Reach PLC, яка також володіє іншими популярними виданнями, такими як Daily Mirror та Daily Star.

