Стягують танки та хочуть витіснити ЗСУ: в ДШВ розкрили задум РФ щодо Покровська

Головне:
- Росіяни намагаються витіснити ЗСУ з північних околиць Покровська
- Ворог також хоче просунутися у напрямку населеного пункту Шевченко
- Через активні дії окупанти зазнають суттєвих втрат
Російські окупанти намагаються витіснити ЗСУ з північних околиць Покровська, щоб далі просуватися у напрямку населеного пункту Шевченко. Про це повідомили в 7 корпусі швидкого реагування ДШВ.
"Противник продовжує реалізацію задуму щодо захоплення Покровська. Основна мета - витіснення Сил оборони з північних околиць міста із подальшим просуванням у напрямку населеного пункту Шевченко", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для підтримки наступального потенціалу, у південній частині міста росіяни намагаються наростити присутність бронетехніки і танків.
Однак через активні дії на півночі Покровська 76 десантно-штурмова дивізія армії РФ зазнає суттєвих втрат. Ворог залучає резерви, фіксується робота підрозділів "Сомалі".
В ДШВ додають, що росіяни також ведуть активні дії у районі Гришиного, безуспішно намагаючись здійснити маневр із північно-східної частини населеного пункту в напрямку фермерських господарств на північ від Покровська.
Для синхронізації подальших дій з оборони Покровської агломерації командир 7 корпусу ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук провів низку нарад із підрозділами, які діють у смузі відповідальності.
"Серед ключових питань - ефективність управління боєм та необхідність підвищення рівня взаємодії. Фокус в обороні - на контролі повітряного простору, зокрема над Покровськом. Місто ворог активно використовує для запуску ударних і розвідувальних безпілотників, що суттєво ускладнює логістику", - підсумували у 7 корпусі ДШВ.
Ситуація на фронті - останні новини
Як повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що російські окупанти посилили штурми у напрямку Костянтинівки. Ворог намагається закріпитись на околицях міста.
Речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов заявив, що на Куп'янському напрямку обстановка залишається однією з найнапруженіших і за останні місяці помітно погіршилася.
Співзасновник аналітичного проєкту DeepState Роман Погорілий розповів, що російські окупаційні війська з початком потепління помітно активізували бойові дії на різних ділянках фронту. На окремих напрямках ситуація ускладнюється через посилення тиску та накопичення сил противника.
Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України
Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.
