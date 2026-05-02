Росіяни заявили про захоплення Миропілля на Сумщині: в ЗСУ різко відреагували

Головне:
- Росіяни заявили про захоплення Миропілля в Сумській області
- Такі повідомлення не відповідають дійсності
- Українські підрозділи контролюють цей район
2 травня в Міноборони РФ заявили про взяття під контроль села Миропілля в Сумській області, але українські військові офіційно спростували такі повідомлення. Відповідну заяву розмістило угруповання військ "Курськ" у Facebook.
"Вкотре спростовуємо російські фантазії. Цього разу вороже Міноборони заявило про захоплення села Миропілля на Сумщині. Офіційно заявляємо, що це відверта брехня", - йдеться у повідомленні.
В угрупованні військ зауважили, що українські підрозділи контролюють район, жодного просування ворога немає, як і жодних штурмових дій в цьому районі впродовж останніх кількох днів.
"Ми знову спостерігаємо інформаційні конвульсії до чергової "священної дати". Наближається 9 травня. Показово, що їхнє так зване "СВО" вже триває довше, ніж та війна, перемогу у якій росіяни святкують. Але ордени і медалі потрібні щорічно, тому населені пункти "захоплюються" хоча б у інформаційних повідомленнях. Підозрюємо, що такими темпами до 9 травня російське Міноборони прозвітує про захоплення всієї Сумської області", - додали в УВ "Курськ".
Ситуація на фронті - останні новини
Як повідомляв Главред, в 7 корпусі швидкого реагування ДШВ заявили, що російські окупанти намагаються витіснити ЗСУ з північних околиць Покровська, щоб далі просуватися у напрямку населеного пункту Шевченко.
Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер сказав, що російські окупаційні війська втратили можливості просування по фронту та більше не мають значних успіхів.
Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що окупанти посилили штурми у напрямку Костянтинівки. Ворог намагається закріпитись на околицях міста.
Про джерело: Угруповання військ "Курськ"
Угруповання військ "Курськ" - військове об'єднання Сил оборони України, створене під час наступальної операції на території Курської області РФ, що розпочалась 6 серпня 2024 року, з метою ведення бойових дій та утримання позицій в районі Суджі та інших населених пунктів, відбиваючи штурми противника і завдаючи ураження російським силам, незважаючи на посилений тиск та спроби росіян створити власні угруповання в регіоні.
