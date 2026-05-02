Різке потепління накриє Львівську область: коли температура підвищиться до +23

Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через заморозки.

Прогноз погоди на Львівщині на 3 травня

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода на Львівщині 3 травня

Чи чекати заморозків у регіоні

Якою буде температруа вдень та вночі

У неділю, 3 травня, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується суха та тепла погода вдень, однак уночі зберігатимуться заморозки. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

На території області та Львова оголошено І рівень небезпечності (жовтий) через температурні коливання. Вночі 3 травня на поверхні ґрунту, а місцями і в повітрі, очікуються заморозки 0- 2°. Проте вдень весняне сонце прогріє повітря до комфортних 18- 23° тепла.

День у регіоні мине з мінливою хмарністю та без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер змінить напрямок на південний і буде помірним, зі швидкістю 5 – 10 м/с.

Попри нічну прохолоду, синоптики попереджають про серйозну загрозу в екосистемах. 3 травня на більшій частині області оголошено надзвичайну (5-й клас) пожежну небезпеку, в горах — високу (4-й клас). Погодні умови сприятимуть швидкому розповсюдженню вогню при наявності найменшого джерела займання.

Погода у Львові 3 травня

У Львові неділя буде сухою та сонячною. Опадів протягом доби не передбачається.

Вночі у місті температура становитиме 3 -5° тепла, проте на поверхні ґрунту все ще можливі заморозки 0-2°. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 19-21° тепла.

Як повідомляв Главред, на вихідних в Україні переважно буде без опадів, лише на півдні 2 травня можливий невеликий дощ. У Києві 2 травня сухо, вночі +1…+3°, на ґрунті заморозки 0…-2°, вдень +12…+14°.

Також на Житомирщині після похолодання очікується потепління та суха погода. 3 травня температура підніметься до +18...+23°.

Крім цього, на вихідних, 2 та 3 травня, на Тернопільщині очікується переважно суха та хмарна погода з проясненнями. У неділю вдень температура підніметься до +16…+21°, опадів не прогнозують.

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

