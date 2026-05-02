Росія атакує Україну дронами: у Києві лунають вибухи – що відомо

Марія Николишин
2 травня 2026, 21:45оновлено 2 травня, 22:36
Існує загроза масованого застосування ударних БпЛА.
Росія атакує Україну дронами / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Росія запустила низку дронів по Україні
  • У Києві та області зберігається загроза з повітря
  • Також існує ймовірність комбінованої атаки

Ввечері у суботу, 2 травня, країна-агресор Росія атакує Україну дронами. У низці областей оголошено повітряну тривогу. За повідомленями ЗМІ, у Києві вже пролунали вибухи, працює ППО.

Так, о 21:17 Повітряні сили ЗСУ попередили про БпЛА в районі Борисполя у напрямку Києва.

Вже о 21:48 у відомстві заявили, що групи ворожих БпЛА з Сумщини рухаються у західному напрямку через Чернігівщину у напрямку Київщини.

О 22:20 стало відомо, що ворожі БпЛА знаходяться на сході та півдні Києва.

Водночас монітори заявляють, що близько 40 дронів наразі рухаються курсом на Київ та область. Вони додають, що постійно залітають нові БпЛА.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав, що триває загроза ворожих БпЛА.

"Може бути гучно. Подбайте про себе та своїх близьких — пройдіть в найближче укриття і залишайтесь там до відбою тривоги", - йдеться у повідомленні.

У КМВА також підкреслили, що загроза з повітря зберігається, та додали, що можлива робота ППО.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Загроза комбінованої атаки

За словами моніторів, ймовірність комбінованої атаки зараз знаходиться на середньому рівні. Водночас існує загроза масованого застосування ударних БпЛА впродовж доби.

Вони відмічають, що стратегічна авіація та флот на даний момент не активні.

"У повітряному просторі України перебувають ударні, імітаційні, БпЛА-ретранслятори. Підтверджено додаткові пуски з Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Халіно у напрямку Сходу та Півдня України. Впродовж вечора та ночі попередження по дронах. Балістичні загрози на ніч на середньому рівні", - йдеться у повідомленні.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вранці суботи, 2 травня, російські окупанти завдали ударів дронами по Харкову. Внаслідок ворожої атаки постраждали три людини. У Салтівському та Основ’янському районах ворожі дрони вдарили по території АЗС. Також пошкоджено будівлю автосалону.

1 травня російські окупанти атакували Рівненську область ударними дронами типу "Шахед". Внаслідок атаки пошкоджені автомобілі та житловий будинок. Після влучання загорілась покрівля на площі 100 квадратних метрів.

Також 1 травня російські окупанти атакували Тернопіль ударними дронами типу "Шахед". Над Тернополем було понад 50 дронів. Зафіксовані влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

