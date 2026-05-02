Пірсинг і яскравий макіяж: 14-річна дочка Кардашян вразила своїм зовнішнім виглядом

Олена Кюпелі
2 травня 2026, 17:31
Дочка Кардашян і Каньє Веста не поступається своїм батькам у плані епатажу.
Кім Кардашян
Кім Кардашян — багатодітна мама / колаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian

Дочка Кім Кардашян, Норт Вест, підняла свій зухвалий стиль на новий рівень, прикрасивши очі штучним пірсингом.

Як пише Page Six, 12-річна дочка Кардашян і Каньє Веста з'явилася в новому музичному відео на свій трек "#n0rth4evr", продемонструвавши сміливий новий образ, який складався з декількох штучних пірсингів під і навколо очей, доповнених яскравим макіяжем.

відео дня

Вона також одягла чорно-білі смугасті рукавички без пальців, браслети з металевих шипів, спідницю з шипами та високі армійські черевики.

Норт завершила образ ефектним довгим манікюром з прикрасами, синьою перукою та сміливою чорною пов'язкою на голову з ланцюжком і підвіскою у вигляді серця.

Дочка Кардашян знялася у кліпі
Дочка Кардашян знялася в кліпі / Скріншот відео

У якийсь момент вона, схоже, знову зафарбувала зуби для шокуючого ефекту. У готичному відео зірки реаліті-шоу були присутні зловісні деталі, включаючи павука, хрести та затемнений простір.

Реакція фанатів у коментарях була неоднозначною: багато хто називав юну виконавицю "крутою".

Дочка Кардашян із пірсингом на пальцях
Дочка Кардашян з пірсингом на пальцях / Фото Instagram/northwest

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Раніше Главред повідомляв, що російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, отримав у подарунок "червону труну".

Раніше також Ольга Сумська, яка нещодавно поділилася секретом своєї стрункої фігури, гостро відреагувала на питання про свою дочку Антоніну Паперну, яка живе в терористичній Росії і після повномасштабного вторгнення залишилася жити там.

Кім Кардашян — американська зірка реаліті-шоу, актриса, підприємниця. Світову популярність здобула після виходу популярного реаліті-шоу "Сім'я Кардашян", пише Вікіпедія.

