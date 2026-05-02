'Питання лише в часі': в США поставили вердикт новому наступу Росії

Росія не досягає відчутних результатів на фронті, зазнаючи втрат і не здобуваючи стратегічної переваги навіть завдяки масованим атакам, вказав Волкер.

В США поставили вердикт новому наступу Росії

Росіяни не мають успіхів на фронті

Ворог зберіг можливість здійснювати масовані удари по Україні

Російські окупаційні війська втратили можливості просування по фронту та більше не мають значних успіхів. Про це заявив колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, Росія формально перебуває у фазі весняно-літнього наступу, однак на практиці не демонструє здатності до ефективного просування на полі бою, а подекуди втрачає території майже з тією ж швидкістю, з якою їх захоплює, тому цей наступ не дає очікуваних результатів.

Водночас він зазначив, що Росія має можливість здійснювати масовані нічні авіаудари, зокрема по цивільній інфраструктурі, що призводить до жертв серед мирного населення, але навіть такі дії не приносять їй стратегічної переваги.

Також він наголосив, що попередня зима стала для України найскладнішою за весь час війни не лише через погодні умови, а й через високу централізацію енергетичної системи.

"Росія знищила значну її частину. Але тепер, під час відновлення, систему будують більш децентралізовано і з вищою стійкістю до атак. Тож наступної зими ситуація, ймовірно, буде кращою, ніж цього року. Тому я не думаю, що Росія досягає якихось успіхів. Натомість вона втрачає величезні кошти, багато людей і багато техніки. І питання лише в тому, скільки ще часу вони продовжуватимуть це робити, перш ніж усвідомлять, що просто спалюють власні ресурси", - підсумував він.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська активізували штурмові дії у напрямку Костянтинівки та намагаються закріпитися на підступах до міста, зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Загальна ситуація на фронті залишається складною, і найближчим часом можливе загострення бойових дій у районі Добропілля на Донеччині, зазначив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

На Куп’янському напрямку обстановка є однією з найнапруженіших і за останні місяці суттєво погіршилася. Російські сили продовжують наступальні спроби, прагнучи просунутися до Куп’янська та відтіснити українські підрозділи за річку Оскіл, повідомив речник об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Інші новини:

Про персону: Курт Волкер Курт Волкер - американський дипломат. Постійний представник США в НАТО (2008-2009). Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017-2019). Має стійку позицію щодо України та підтримує рішення ударів по території Росії, пише Вікіпедія.

