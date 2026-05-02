Переговори з РФ без участі США: Зеленський готує нову стратегію - Рolitico

Видання пише, що Зеленський став більш обережним щодо участі США у переговорах.

Стратегія переговорів з РФ може змінитися

Коротко:

Зеленський може працювати над стратегією ведення переговорів з РФ без США

Він, ймовірно, припинив спроби переконати США залишатися залученими до переговорів

Трамп останні два місяці зосередився на Ірані, забувши про Україну

Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, працює над стратегією ведення переговорів з країною-агресором Росією без допомоги США. Про це пише Politico.

Зазначається, що Зеленський, який протягом останнього року старанно намагався добитися підтримки американського президента Дональда Трампа, схоже, припинив спроби переконати США залишатися залученими до переговорів з Росією щодо завершення війни.

Видання додає, що тепер український президент, ймовірно, працює над стратегією ведення переговорів без допомоги Вашингтона.

"Він (Зеленський, - ред.) став більш обережним щодо майбутньої участі США та тепер сподівається, що Туреччина проведе наступний раунд переговорів з Росією", - йдеться у повідомленні.

Politico також пише, що Трамп останні два місяці зосередився на Ірані, відвернувши свою увагу від війни в Україні, яка стала для нього "другорядною проблемою".

Водночас американський високопоставлений чиновник розповів виданню, що не пригадує, коли востаннє хтось говорив про Україну в Білому домі перед телефонною розмовою Трампа з диктатором Володимиром Путіним 29 квітня.

"Ситуація, здається, зайшла у глухий кут і потребує нового імпульсу. Іран, безперечно, став пріоритетом", - зауважив співрозмовник видання.

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито "завжди була відкритою" до контактів із США для досягнення домовленості щодо України.

Президент США Дональд Трамп сказав, що веде "хороші" переговори з президентом України Володимиром Зеленським і з диктатором РФ Володимиром Путіним, та додав, що США "працюють над ситуацією з Росією та Україною".

Крім того, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про нібито готовність російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна до переговорів із Володимиром Зеленським, але лише на етапі завершального оформлення домовленостей.

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

