Дешевшає навіть молодий врожай: в Україні різко впали ціни на популярні овочі

Молода картопля та баклажани скинули по 30% вартості.

В Україні подешевшали популярні продукти

В Україні за останні два дні помітне знизилися ціни на низку овочів, зокрема на молоду картоплю та баклажани. Подешевшала як українська, так і імпортна продукція. Про це свідчать дані із сайту "Столичного ринку".

Найбільше подешевшала молода картопля українського виробництва - майже на 30%. Якщо 29 квітня її продавали в середньому по 140 грн/кг, то вже 1 травня ціна знизилася до близько 100 грн/кг.

Аналогічне падіння зафіксовано і на імпортну продукцію. Імпортна молода картопля подешевшала на близько 25 гривень за кілограм, до рівня 60 грн/кг. Водночас ціни на торішню картоплю залишається на рівні 9 грн/кг.

Також приблизно на 30% впали ціни на баклажани. Їх вартість знизилась зі 115 до 80 грн/кг.

Дешевшими стали й помідори, як імпортні, так і вітчизняні. Найбільше подешевшали червоні імпортні томати - зі 145 до 110 грн/кг.

Водночас на ринку зафіксовано і зростання цін. Білокачанна капуста подорожчала майже в півтора раза - з 9 до 15 грн/кг. Молода капуста українських фермерів, навпаки, трохи втратила в ціні за тиждень і зараз коштує близько 45 грн/кг.

У фруктово-ягідному сегменті ситуація більш стабільна, однак коливання спостерігалися на українській полуниці. Напередодні вона різко подорожчала до 320 грн/кг, але вже 1 травня подешевшала до 280 грн/кг.

Нагадаємо, ціни на огірки в Україні продовжують знижуватися вже третій тиждень поспіль. За даними аналітиків EastFruit, за останні дні овоч подешевшав приблизно на 22%.

Також в Україні дешевшають тепличні помідори через зростання пропозиції та слабший попит. Додатково ціни тисне імпортна продукція.

Як повідомляв Главред, різко зросли ціни на гречку. Середня вартість піднялася приблизно до 75 грн/кг проти близько 54 грн у березні.

Про джерело: Столичний ринок Столичний ринок - один із найбільших продовольчих ринків Києва, що спеціалізується на продажу продуктів харчування, у тому числі м’яса, риби, овочів, фруктів, молочних продуктів та бакалії. Ринок об’єднує численних постачальників та фермерів із різних регіонів України, пропонуючи широкий асортимент товарів як для оптових, так і для роздрібних покупців.

