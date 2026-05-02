Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Специфічна активність з боку Білорусі": Зеленський попередив про нову загрозу

Юрій Берендій
2 травня 2026, 15:30
Президент зазначив, що Україна фіксує активність з боку Білорусі на прикордонних ділянках та наголосив на готовності держави реагувати на загрози.
'Специфічна активність з боку Білорусі': Зеленський попередив про нову загрозу
Зеленський попередив про активність з боку Білорусі / Колаж: Главред, фото: Міноборони Білорусі, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • На кордоні зафіксовано специфічну активність з боку Білорусі
  • Україна готова захищатись

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна зафіксувала незвичайну активність на кордоні з боку Білорусі. Про це він заявив під час відеозвернення, яке транслював Офіс президента України.

"Напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі – з боку Білорусі", - сказав він.

відео дня

Володимир Зеленський повідомив, що Україна уважно відстежує ситуацію та активність з боку Білорусі, тримаючи її під контролем.

Звернення Володимира Зеленського
Звернення Володимира Зеленського / Скріншот

Дивіться звернення Зеленського за посиланням в Telegram.

Він додав, що Україна залишає за собою право реагувати у разі потреби.

Президент України наголосив, що держава готова захищати своїх громадян і суверенітет, а також підкреслив, що всі, кого намагаються залучити до будь-яких агресивних дій проти України, мають усвідомлювати наслідки таких кроків.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Загроза з боку Білорусі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, наразі загроза з боку Білорусі для України обмежується переважно інформаційним тиском, і реальних ознак підготовки до наступу не спостерігається, вважає колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

Водночас, за оцінкою Дмитра Кулеби, Білорусь і надалі виконує допоміжну роль у діях Росії проти України. Ще у 2022 році її територія та повітряний простір використовувалися для наступальних операцій, хоча сама білоруська армія безпосередньо в боях участі не брала, а представники влади неофіційно заявляли про відсутність впливу на ситуацію.

Разом із тим Росія може розглядати сценарій створення напруженості на північному напрямку, зокрема із залученням білоруських сил, якщо отримає на це згоду Олександра Лукашенка, зазначає ветеран війни та колишній командир підрозділу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Інші новини:

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Специфічна активність з боку Білорусі": Зеленський попередив про нову загрозу

"Специфічна активність з боку Білорусі": Зеленський попередив про нову загрозу

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСвяткове менюСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти