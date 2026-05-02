'Специфічна активність з боку Білорусі': Зеленський попередив про нову загрозу

Президент зазначив, що Україна фіксує активність з боку Білорусі на прикордонних ділянках та наголосив на готовності держави реагувати на загрози.

Зеленський попередив про активність з боку Білорусі

На кордоні зафіксовано специфічну активність з боку Білорусі

Україна готова захищатись

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна зафіксувала незвичайну активність на кордоні з боку Білорусі. Про це він заявив під час відеозвернення, яке транслював Офіс президента України.

"Напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі – з боку Білорусі", - сказав він. відео дня

Володимир Зеленський повідомив, що Україна уважно відстежує ситуацію та активність з боку Білорусі, тримаючи її під контролем.

Він додав, що Україна залишає за собою право реагувати у разі потреби.

Президент України наголосив, що держава готова захищати своїх громадян і суверенітет, а також підкреслив, що всі, кого намагаються залучити до будь-яких агресивних дій проти України, мають усвідомлювати наслідки таких кроків.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, наразі загроза з боку Білорусі для України обмежується переважно інформаційним тиском, і реальних ознак підготовки до наступу не спостерігається, вважає колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

Водночас, за оцінкою Дмитра Кулеби, Білорусь і надалі виконує допоміжну роль у діях Росії проти України. Ще у 2022 році її територія та повітряний простір використовувалися для наступальних операцій, хоча сама білоруська армія безпосередньо в боях участі не брала, а представники влади неофіційно заявляли про відсутність впливу на ситуацію.

Разом із тим Росія може розглядати сценарій створення напруженості на північному напрямку, зокрема із залученням білоруських сил, якщо отримає на це згоду Олександра Лукашенка, зазначає ветеран війни та колишній командир підрозділу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

