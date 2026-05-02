Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Шарлотті виповнилося 11 років: палац опублікував нове фото принцеси

Олена Кюпелі
2 травня 2026, 22:05
Шарлотта — середня дитина з трьох дітей королівського подружжя.
Кейт Міддлтон, принц Вільям
Кейт Міддлтон, принц Вільям / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Коротко:

  • Як зараз виглядає принцеса Шарлотта
  • Що написали її батьки

Принцеса Шарлотта вступає у свій новий рік.

2 травня єдина дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма відзначила свій 11-й день народження.

відео дня

На честь цієї події 44-річна Кейт і 43-річний Вільям опублікували в Instagram нове відео з принцесою Шарлоттою, подякувавши всім, хто привітав їх.

"Дякуємо за чудові привітання з днем народження принцеси Шарлотти", — написали вони, супроводивши пост відеороликом із кадрами своєї доньки. "Сьогодні їй 11!".

Принцеса Шарлотта святкує своє 11-річчя
Принцеса Шарлотта святкує 11 років / Скріншот Instagram/princeandprincessofwales

Відео, зняте під спокійну фонову музику, показує, як Шарлотта гладить двох кокер-спанієлів родини, Орлу та Отто, які з ніжністю дивляться на неї.

Потім принцесу Шарлотту можна побачити, як вона обіймає одну з собак на човні.

На опублікованих кадрах доньку принца і принцеси Уельських також було помічено, коли вона писала повідомлення мушлями на пляжі, а також бігала босоніж і грала в крикет на піску.

Палац опублікував відео з принцесою:

Принцеса Шарлотта святкує своє 11-річчя
Принцеса Шарлотта святкує 11 років / Скріншот Instagram/princeandprincessofwales

Шарлотта — середня дитина з трьох дітей королівської пари. У принца Вільяма та принцеси Кейт також є сини, принц Джордж, 12 років, і принц Луї, 8 років.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що Гвен Фаррелл, найбільш відома за роллю в популярному серіалі "M*A*S*H", померла у віці 93 років.

Раніше також у терористичній Росії повідомили про те, що загинула одна з найпопулярніших учасниць КВН — Олена Рибалко.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська — дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає великої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Кейт Міддлтон новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія атакує Україну дронами: у Києві лунають вибухи – що відомо

Росія атакує Україну дронами: у Києві лунають вибухи – що відомо

21:45Україна
Зламала гру "нейтральної" росіянки: Костюк тріумфувала на турнірі WTA

Зламала гру "нейтральної" росіянки: Костюк тріумфувала на турнірі WTA

20:31Спорт
Росіяни заявили про захоплення Миропілля на Сумщині: в ЗСУ різко відреагували

Росіяни заявили про захоплення Миропілля на Сумщині: в ЗСУ різко відреагували

20:07Фронт
Реклама

Популярне

Більше
"Найбільша крадіжка в історії": з України вивезли сотні тонн золота та срібла

"Найбільша крадіжка в історії": з України вивезли сотні тонн золота та срібла

Не випадковість: навіщо в будинках у СРСР завжди робили непарну кількість сходинок

Не випадковість: навіщо в будинках у СРСР завжди робили непарну кількість сходинок

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці грумера з собакою за 37 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці грумера з собакою за 37 с

Отримають усе, що хотіли: три знаки зодіаку опиняться на вершині слави

Отримають усе, що хотіли: три знаки зодіаку опиняться на вершині слави

Гороскоп на завтра, 3 травня: Левам - цікава пропозиція, Стрільцям - страх

Гороскоп на завтра, 3 травня: Левам - цікава пропозиція, Стрільцям - страх

Останні новини

22:45

Стрілянина та викрадення людини: гучний скандал із бійцями "Вовків Да Вінчі"

22:05

Шарлотті виповнилося 11 років: палац опублікував нове фото принцеси

21:48

Секрет ідеального прання: завдяки одній натуральній добавці рушники стануть як новіВідео

21:45

Росія атакує Україну дронами: у Києві лунають вибухи – що відомо

21:22

Прийде справжня спека: Тернопільщину скоро прогріє до +27 градусів

Чи забиратимуть несправні авто, як у Європі: Олена Воронкова - про обовʼязковий техоглядЧи забиратимуть несправні авто, як у Європі: Олена Воронкова - про обовʼязковий техогляд
21:04

У Росії загинула одна з найпопулярніших учасниць КВН

20:33

Невже він здатний на таке: дружина Ігоря Ніколаєва показала синці

20:31

Зламала гру "нейтральної" росіянки: Костюк тріумфувала на турнірі WTAВідео

20:07

Росіяни заявили про захоплення Миропілля на Сумщині: в ЗСУ різко відреагували

Реклама
19:52

Проблеми у стосунках: знаки зодіаку, яким найважче знайти щастя в коханні

19:34

РФ масовано завдає ударів по об'єктах Нафтогазу: що відомо про поранених та "прильоти"

19:13

Що насправді означає логотип Toyota: прихований сенс знають одиниціВідео

19:10

Чому Путін заговорив про перемир’я: Денисенко розкрив нову тактикуПогляд

18:48

Звичка під душем виявляє приховані риси поведінки: вибір не випадковийВідео

18:38

Фіцо несподівано підтримав вступ України до ЄС: подробиці розмови із Зеленським

18:29

Зеленський ввів санкції РНБО проти ексглави Офісу президента - що відомо

18:20

Позиції долара можуть посилитися: як зміниться курс валют з понеділка

18:07

Більшість власників неправильно ставлять миски для кота - в чому проблемаВідео

17:56

Як врятувати підмерзлу малину: правила підживлення та антистресової обробки

17:47

Гороскоп Таро на завтра, 3 травня: Ракам — відпочинок, Водоліям — багато справ

Реклама
17:43

Сім'я шукає зниклого собаку за допомогою дронів: призначено винагороду

17:31

Пірсинг і яскравий макіяж: 14-річна дочка Кардашян вразила своїм зовнішнім виглядомВідео

17:26

Потужні удари по цілях РФ: підірвано тактичну групу ОТРК Іскандер та РЛС

17:12

В Україну прийде майже літне тепло: коли температура різко підніметься

16:53

Чому експерти радять вимикати роутер на ніч: приховані ризики постійної мережі

16:47

Від "Президента" до "Нутелли": дивні імена дітей, які заборонили

16:46

Обов’язково для всіх авто: на водіїв в Україні чекають важливі зміни

16:26

Переговори з РФ без участі США: Зеленський готує нову стратегію - Рolitico

16:03

"Вперше в історії": названо ім'я нового головного тренера збірної України з футболуВідео

15:59

Бронь може не врятувати: в Україні хочуть змінити підхід до мобілізації

15:50

Слово "утрєннік" є помилкою - як правильно сказати українськоюВідео

15:49

Заборонений колір у букеті: чому жовті квіти вважають "вісниками розлуки"

15:30

"Специфічна активність з боку Білорусі": Зеленський попередив про нову загрозу

15:24

Стягують танки та хочуть витіснити ЗСУ: в ДШВ розкрили задум РФ щодо Покровська

15:14

Китайський гороскоп на завтра, 3 травня: Зміям — суперечки, Щурам — покупки

15:10

Названо місяці народження з незвичайною долею: їм приписують особливу роль

14:56

Три заборони, яких не можна порушувати: прикмети у свято 3 травня

14:55

Різке потепління накриє Львівську область: коли температура підвищиться до +23

14:54

Одразу кілька АЗС у вогні: Росія масовано атакує Харків, є жертви

14:38

"Питання лише в часі": в США поставили вердикт новому наступу Росії

Реклама
14:09

"Червона труна": шанувальники дуже здивовані подарунком Кіркорову на день народження

13:56

Чим підгодувати часник навесні, щоб виросли великі й міцні головкиВідео

13:53

Люди "почнуть повертатися в минуле" через 3 роки: прогноз вченого

13:53

РФ штурмує Костянтинівку, росіяни намагаються закріпитись - Сирський

13:47

"Найбільша крадіжка в історії": з України вивезли сотні тонн золота та сріблаВідео

13:26

Дешевшає навіть молодий врожай: в Україні різко впали ціни на популярні овочі

12:58

Найближчим часом може розпочатись битва за ще одне місто - лейтенант

12:45

Кім: Правила для бізнесу мають бути незмінними 5-10 років незалежно від політичних циклів

12:43

Чи будуть забирати старі авто в українців після техогляду: адвокат пояснила правила

12:41

У Харкові дрони РФ вгатили по АЗС та автосалону: є поранені

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти