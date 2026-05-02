В Україну прийде майже літне тепло: коли температура різко підніметься

Синоптикиня попередила, що вночі в деяких регіонах ще можливі заморозки.

https://glavred.net/synoptic/v-ukrainu-pridet-pochti-letnee-teplo-kogda-temperatura-rezko-podnimetsya-10761476.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 3 травня

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у неділю

Чи прогнозуються у цей день дощі

Погода в Україні у неділю, 3 травня, буде дуже теплою, хоча подекуди вночі ще можливі незначні заморозки. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, дощі в більшості областей України малоймовірні.

відео дня

"Лише якийсь капосний вологий острівець спробує полякати дощиком на Чернігівщині та Київщині", - йдеться у повідомленні.

Карта опадів

Вона додала, що завтра вдень очікується +12…+18 градусів, а в західних областях та подекуди на півночі +17…+22 градуси.

Погода 3 травня

Погода в Києві

У Києві 3 травня буде тепло, температура вдень підніметься до +18…+20 градусів.

"З дощами якось трохи дивно - ніби й антициклон, мало би бути сухо. Але хвіст атмосферного фронту може спричинити короткий дощ у столиці", - каже синоптикиня.

Погода в Києві

Діденко також додала, що на початку наступного тижня погода в Україні буде сонячною та теплою.

Наталія Діденко

Як повідомляв Главред, 3 травня погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується суха та тепла погода вдень, однак уночі зберігатимуться заморозки.

Після різкого похолодання Житомирщина входить у тепліший період: найближчі вихідні та початок наступного тижня пройдуть без опадів, із поступовим зростанням температури та підвищеною пожежною небезпекою.

Погода в Тернопільській області на вихідних, 2 та 3 травня, буде переважно хмарною. Опадів синоптики не прогнозують, а вдень температура значно підвищуватиметься.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред