В Україну прийде майже літне тепло: коли температура різко підніметься

Погода в Україні у неділю, 3 травня, буде дуже теплою, хоча подекуди вночі ще можливі незначні заморозки. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, дощі в більшості областей України малоймовірні.
"Лише якийсь капосний вологий острівець спробує полякати дощиком на Чернігівщині та Київщині", - йдеться у повідомленні.
Вона додала, що завтра вдень очікується +12…+18 градусів, а в західних областях та подекуди на півночі +17…+22 градуси.
Погода в Києві
У Києві 3 травня буде тепло, температура вдень підніметься до +18…+20 градусів.
"З дощами якось трохи дивно - ніби й антициклон, мало би бути сухо. Але хвіст атмосферного фронту може спричинити короткий дощ у столиці", - каже синоптикиня.
Діденко також додала, що на початку наступного тижня погода в Україні буде сонячною та теплою.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, 3 травня погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується суха та тепла погода вдень, однак уночі зберігатимуться заморозки.
Після різкого похолодання Житомирщина входить у тепліший період: найближчі вихідні та початок наступного тижня пройдуть без опадів, із поступовим зростанням температури та підвищеною пожежною небезпекою.
Погода в Тернопільській області на вихідних, 2 та 3 травня, буде переважно хмарною. Опадів синоптики не прогнозують, а вдень температура значно підвищуватиметься.
Читайте також:
- "Специфічна активність з боку Білорусі": Зеленський попередив про нову загрозу
- Бронь може не врятувати: в Україні хочуть змінити підхід до мобілізації
- Обов’язково для всіх авто: на водіїв в Україні чекають важливі зміни
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
