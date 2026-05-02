Бронь може не врятувати: в Україні хочуть змінити підхід до мобілізації

В Українському війську дефіцит особового складу, каже нардеп Сергій Нагорняк.

В Україні можуть змінити підхід до бронювання

В Україні можуть змінити підхід до бронювання працівників. Працівники ТЦК та СП можуть отримати можливість мобілізовувати заброньованих співробітників підприємств. Про це заявив нардеп Сергій Нагорняк в ефірі Новини.Live.

Це може відбутись через дефіцит особового складу у війську. Часткове зняття бронювання з працівників підприємств може стати одним з варіантів комплектування українського війська.

"Не від хорошого життя такі рішення приймає уряд", — каже нардеп.

Нагорняк наголошує, що на підприємствах працюють також спеціалісти без обмежень по здоров'ю. Водночас він додав, що взимку уряд намагався зберегти фахівців критичних галузей через критичну ситуацію в енергетиці.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 27 квітня до Верховної Ради України було внесено законопроекти, що передбачають затвердження указів про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Водночас питання зниження мобілізаційного віку розглядається як потенційно ефективне, однак вимагає обережного та виваженого підходу, зазначив військовий журналіст і колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Також зазначається, що тривале перебування військових на позиціях без належного відпочинку негативно впливає на їхню ефективність, тому служба повинна мати чітко визначені терміни, орієнтовно 2–3 роки. Про це заявила військовий омбудсмен Ольга Решетилова.

Про персону: Сергій Нагорняк Сергій Нагорняк - підприємець, колишній директор підприємства з роздрібної торгівлі. Нині - народний депутат ІХ скликання від фракції Слуга народу. Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Керівник підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, пише Вікіпедія.

