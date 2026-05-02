Прийде справжня спека: Тернопільщину скоро прогріє до +27 градусів

Також у Тернопільській області оголошена надзвичайна пожежна небезпека.

https://glavred.net/synoptic/pridet-nastoyashchaya-zhara-na-ternopolshchine-skoro-potepleet-do-27-gradusov-10761536.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Тернопільській області / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Тернополі у найближчі дні

Коли температура підніметься до +27 градусів

Погода в Тернопільській області у найближчі дні буде по-справжньому теплою та весняною. Заморозки нарешті відступлять, а температура підніматиметься до неймовірно високих показників. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода в Тернополі 3 травня

У неділю очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 3 – 8 м/с.

відео дня

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +2 до +7 градусів, вдень від +18 до +23 градусів.

Температура повітря у місті Тернопіль вночі складатиме +4…+6 градусів, а вдень +21…+23 градуси.

Синоптики додали, що 3 травня в лісах та інших природних об’єктах на території області оголошена надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу.

Попередження про пожежну небезпеку / фото: facebook.com/MeteoTernopil

Погода в Тернополі 4 травня

У понеділок на Тернопільщині також буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно – західний, 3 – 8 м/с.

Температура повітря вночі буде в межах +3…+8 градусів, а вдень підніметься до +20…+25 градусів.

Погода в Тернополі 5 травня

У вівторок прогнозується малохмарна погода без опадів. Вітер південно – західний, 3 – 8 м/с.

Температура повітря вночі складатиме +6…+11 градусів, а вдень потеплішає до +22…+27 градусів.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, 3 травня погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується суха та тепла погода вдень, однак уночі зберігатимуться заморозки.

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні на вихідних буде змінюватись. У регіони прийде довгоочікуване потепління.

Водночас у Дніпрі перші травневі вихідні пройдуть під знаком прохолодної, але переважно сухої погоди. Температура поступово підвищуватиметься, а опади будуть малоймовірними, що відповідає загальній тенденції початку травня в регіоні.

Читайте також:

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред