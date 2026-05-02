Прийде справжня спека: Тернопільщину скоро прогріє до +27 градусів

Погода в Тернопільській області у найближчі дні буде по-справжньому теплою та весняною. Заморозки нарешті відступлять, а температура підніматиметься до неймовірно високих показників. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Погода в Тернополі 3 травня
У неділю очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 3 – 8 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від +2 до +7 градусів, вдень від +18 до +23 градусів.
Температура повітря у місті Тернопіль вночі складатиме +4…+6 градусів, а вдень +21…+23 градуси.
Синоптики додали, що 3 травня в лісах та інших природних об’єктах на території області оголошена надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу.
Погода в Тернополі 4 травня
У понеділок на Тернопільщині також буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно – західний, 3 – 8 м/с.
Температура повітря вночі буде в межах +3…+8 градусів, а вдень підніметься до +20…+25 градусів.
Погода в Тернополі 5 травня
У вівторок прогнозується малохмарна погода без опадів. Вітер південно – західний, 3 – 8 м/с.
Температура повітря вночі складатиме +6…+11 градусів, а вдень потеплішає до +22…+27 градусів.
Погода - останні новини
Як повідомляв Главред, 3 травня погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується суха та тепла погода вдень, однак уночі зберігатимуться заморозки.
Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні на вихідних буде змінюватись. У регіони прийде довгоочікуване потепління.
Водночас у Дніпрі перші травневі вихідні пройдуть під знаком прохолодної, але переважно сухої погоди. Температура поступово підвищуватиметься, а опади будуть малоймовірними, що відповідає загальній тенденції початку травня в регіоні.
Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології
Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.
