РФ масовано завдає ударів по об'єктах Нафтогазу: що відомо про поранених та "прильоти"

Один із працівників "Нафтогазу" отримав поранення внаслідок ворожих обстрілів.

https://glavred.net/ukraine/rf-massirovanno-bet-po-obektam-naftogaza-chto-izvestno-o-ranenyh-i-priletah-10761515.html Посилання скопійоване

Росія атакує об'єкти нафтогазової галузі / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/sergii.koretskyi.page

Головне:

Під обстріл потрапив газовидобувний об'єкт

Працівник "Нафтогазу" отримав поранення в результаті ворожих обстрілів

Російські окупанти другу добу поспіль атакують критичну інфраструктуру НАК "Нафтогаз України", повідомив голова правління Сергій Корецький.

"Вчора під обстріл потрапив газовидобувний об'єкт на Харківщині. Є пошкодження обладнання", - написав він у Facebook.

відео дня

Зазначається, що фахівці компанії працюють на місці, триває оцінка наслідків.

"Сьогодні після влучання ворожої авіабомби пошкоджено газопровід у Запорізькій області. Частина споживачів тимчасово залишилася без газопостачання. Ремонтні служби координують дії з військовими і приступлять до ліквідації, як тільки дозволить ситуація з безпекою", – написав Корецький.

/ Главреда

Крім того, у суботу один із працівників Нафтогазу отримав поранення в результаті ворожих обстрілів на Дніпропетровщині. Йому надається необхідна медична допомога, додав Корецький.

"Тільки цього року росіяни 99 разів атакували об'єкти Групи Нафтогаз", – підсумував він.

Удари РФ по Україні — новини за темою

Країна-агресор РФ готується до нових масованих ударів по Україні. Цього разу ціллю атак можуть стати об'єкти водопостачання, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в держструктурах. Основною ціллю ударів можуть стати об'єкти системи водозабору.

Як раніше повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих жителів.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Харків. В результаті удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Інші новини:

Про джерело: Нафтогаз України Нафтогаз України - найбільша за часткою у ВВП компанія України, провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни. Засновником та єдиним акціонером компанії є держава, пише Вікіпедія. До Групи Нафтогаз входять НАК "Нафтогаз України" та низка інших юридичних осіб, інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів яких НАК "Нафтогаз України" включає до консолідованої річної фінансової звітності; юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є НАК "Нафтогаз України"; юридичних осіб, контрольний пакет акцій яких належить НАК "Нафтогаз України".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред