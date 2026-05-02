Зеленський ввів санкції РНБО проти ексглави Офісу президента - що відомо

Україна запровадила нові персональні санкції проти низки фізичних осіб, пов’язаних із проросійською діяльністю та обходом введених обмежень.

https://glavred.net/politics/zelenskiy-vvel-sankcii-snbo-protiv-eks-glavy-ofisa-prezidenta-chto-izvestno-10761500.html Посилання скопійоване

Зеленський ввів санкції проти ексглави Офісу президента Андрія Богдана

Про що йдеться у матеріалі:

Зеленський ввів нові санкції РНБО, зокрема проти Андрія Богдана

Санкції будуть діяти 10 років

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження персональних санкцій проти п’яти осіб, дії яких пов’язують із загрозами національній безпеці, суверенітету та спробами обходу міжнародних обмежень. Про це повідомляє Офіс президента України.

Під санкції потрапили:

відео дня

ексглава Офісу президента, український юрист Андрій Богдан,

бізнесмен Богдан Пукіш, який має зв’язки з підсанкційним Віктором Медведчуком,

Алан Кірюхін - російський підприємець і менеджер платіжної системи А7А5, що використовується для обходу санкцій,

функціонери російського олімпійського спорту Станіслав Поздняков і Михайло Маміашвілі.

Запроваджені обмеження передбачають, зокрема, позбавлення державних нагород, блокування активів, заборону торговельних операцій, обмеження виведення капіталу за кордон, зупинення або анулювання ліцензій і дозволів, а також заборону участі в приватизації та оренді державного майна.

"Санкції застосовані на 10 років, за винятком безстрокового позбавлення державних нагород України", - йдеться у повідомленні.

РНБО / Главред - інфографіка

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 29 квітня Володимир Зеленський підписав укази про запровадження нових санкцій проти Росії. Обмеження стосуються осіб, причетних до викрадення українських дітей, а також суден так званого тіньового флоту РФ.

Раніше, 8 лютого, Україна ввела ще один пакет санкцій проти компаній, які постачають критично важливі компоненти для виробництва російських ракет і безпілотників, а також проти фінансового сектору РФ.

2 лютого глава держави затвердив рішення про синхронізацію санкцій із Великою Британією та продовження дії обмежень, термін яких спливав. Зокрема, було продовжено санкції проти Дмитра Фірташа, а також запроваджено обмеження щодо його оточення та пов’язаних компаній. Також продовжено санкції проти союзника Віктора Медведчука Тараса Козака і восьми пов’язаних із ним компаній.

Інші новини:

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред