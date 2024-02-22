Україна зіткнеться з 'катастрофічною' нестачею боєприпасів до весни - ЗМІ

Переломний момент починається зараз, він буде поступово погіршуватися впродовж весни і до літа, сказали американські чиновники.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-stolknetsya-s-katastroficheskoy-nehvatkoy-boepripasov-k-vesne-smi-10544180.html Посилання скопійоване

У США прогнозують "катастрофічну" нестачу боєприпасів в України з квітня / Колаж: Главред, фото: facebook.com/ukroboronprom, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, СтратКом ЗСУ

До весни Україна зіткнеться з "катастрофічною" нестачею боєприпасів та засобів протиповітряної оборони, за оцінкою США. Без фінансування від Конгресу ця ситуація може погіршитися. Про це американські посадовці розповіли телеканалу ABC.

У США вважають "кінець березня" вирішальним часом для ЗСУ, якщо Конгрес не підтримає законопроект з фінансуванням для України. Один із співрозмовників телеканалу сказав, що важко точно визначити, коли може погіршитися ситуація для України, однак він підкреслив, що дефіцит, ймовірно, зростатиме до весни.

"Переломний момент починається зараз, і він буде поступово погіршуватися протягом весни і до літа. Отже, цей період, в який ми входимо, є критичним", - зазначив представник американського оборонного відомства. відео дня

Також американські чиновники стверджуюють, що Україна відчуватиме нестачу систем протиповітряної оборони. Водночас, якщо Росія отримає контроль над небом, то докорінно "зміниться характер цієї боротьби".

"Те, що захищено сьогодні – вони (українці - ред.) не зможуть захистити всі ці об'єкти в майбутньому, якщо не підтримуватимуть постачання ракет-перехоплювачів", - зауважив американський посадовець.

За словами представників оборонного відомства США, Україні необхідні як малі, так і великі боєприпаси, зокрема ракети з GPS-наведенням для систем HIMARS.

Крім цього, американці зауважили, що без затвердження додаткової допомоги від США не буде можливості продовжувати тренування українських пілотів. Також існує потреба у фінансуванні будівництва інфраструктури для підтримки переданих винищувачів F-16. Україна потребує грошей на будівництво злітно-посадкових смуг та підвісів для зберігання літаків.

Нестача боєприпасів в Україні

Нагадаємо, ЗСУ можуть не витримати тиску армії російських окупантів через брак боєприпасів, який "навряд чи може бути усунутий цього року". Der Spiegel особливо акцентує увагу на тезах, висловлених на Мюнхенській конференції безпеки. Ключові моменти включають перехід української армії до оборони та неможливість отримати підтримку європейських країн у вигляді боєприпасів.

Як повідомляв Главред, Україні передадуть понад 1 мільйон артилерійських боєприпасів до кінця 2024 року. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив про збільшення продуктивності європейського оборонно-промислового комплексу на 40%, що є позитивним сигналом.

Також Європейський союз розглядає можливість зменшення дефіциту боєприпасів в Україні шляхом спільної закупівлі снарядів на світовому ринку за кошти блоку. Однак група європейських країн, включаючи Францію, блокує цей процес, оскільки вони вважають, що спершу європейські виробники зброї повинні мати замовлення, щоб виправдати нарощування виробництва.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.