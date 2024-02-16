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Країни ЄС заблокували рішення про закупівлю боєприпасів для України - Politico

Юлія Закрепа
16 лютого 2024, 11:05
Три країни Європейського союзу заблокували рішення щодо закупівлі боєприпасів для України поза блоком.
Країни ЄС заблокували рішення про закупівлю боєприпасів для України - Politico
Країни Заходу блокують рішення щодо закупівлі боєприпасів для України / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольска бригада, defence-ua

Європейський союз може спробувати пом'якшити безпосередній дефіцит боєприпасів в Україні, використовуючи гроші блоку для спільної закупівлі снарядів на світовому ринку.

Однак, за словами трьох дипломатів ЄС, невелика група європейських країн на чолі з Францією блокує спроби використати гроші ЄС для закупівлі снарядів за межами блоку. Зокрема, через те, що європейським виробникам зброї потрібні замовлення, щоб виправдати нарощування виробництва, передає видання Politico.

Раніше цього тижня на засіданні Комітету з політики та безпеки більшість країн ЄС висловилася за те, щоб дозволити використовувати гроші ЄС для купівлі снарядів, вироблених за межами ЄС, як надзвичайний захід для допомоги Україні, розповіли дипломати. Однак Франція, Греція та Кіпр виступили проти.

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І це незважаючи на те, що наприкінці січня високопоставлений французький чиновник повідомив, що Франція дозволить закупівлі за межами ЄС, якщо блок не виконає своє завдання з постачання 1 мільйона снарядів в Україну до березня, що і станеться.

Франція також не розкриває загальної суми своїх поставок в Україну, незважаючи на тиск з боку Німеччини.

Нагадаємо, що офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров попередив про втрату звільнених міст через нестачу боєприпасів. У війську зіштовхуються із проблемами браку снарядів для БМП, танків, кулеметів, артилерії та ракетних систем залпового вогню.

РФ скористалася критичною ситуацією із боєприпасами у ЗСУ і змінила тактику дій. В артилерії України зараз сильна нестача снарядів. Захисники України випускають за день близько 2 тис. снарядів, а окупанти використовують близько 10 тис.

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війна в Україні зброя ЗСУ військова допомога
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