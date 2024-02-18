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Брак боєприпасів для ЗСУ навряд чи вдасться "закрити" у 2024-му - Der Spiegel

Дмитро Відоменко
18 лютого 2024, 13:36
Україна може не витримати тиску армії РФ, незважаючи на всю мотивацію своїх захисників. Усе через дефіцит боєприпасів, вважає видання Der Spiegel.
Снаряд, ЗСУ
Уся мотивація українських солдатів та офіцерів не перекриває брак боєприпасів - Der Spiegel / колаж Главред, фото УНІАН та "Президентська бригада"

ЗСУ можуть не витримати тиску армії російських окупантів - незважаючи на всю мотивацію своїх солдатів і офіцерів. І все через брак боєприпасів, який "навряд чи може бути усунутий цього року". Про це йдеться в матеріалі, який було опубліковано в німецькому виданні Der Spiegel.

У тексті журналісти особливо акцентували увагу на тезах, які лунали на Мюнхенській конференції безпеки з 16 по 18 лютого 2024 року.

Серед ключових тез, озвучених на конференції, Der Spiegel виділило:

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  • українській армії доведеться перейти тільки в оборону і спробувати утримати фронт, не втративши занадто багато солдатів;
  • росіяни здатні доставити на лінію фронту свіжу техніку і війська, коли Україна відчуває брак боєприпасів.
  • акцентувало увагу на тому, як канцлер Німеччини Олаф Шольц ухилився від відповіді щодо надання Україні німецько-шведських авіаційних крилатих ракет класу "повітря-поверхня" Taurus із дальністю понад 500 кілометрів.

"Поки європейська оборонна промисловість не набере обертів, ми будемо розплачуватися своїми життями", - цитує Der Spiegel заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Крім того, дипломат попросив керівника Держдепу США Ентоні Блінкена про надання далекобійних ракет ATACMS для ЗСУ.

"Вони терміново потрібні, щоб відрізати армію РФ від шляхів постачання", - попередив європейську громадськість керівник МЗС.

Ситуація зі снарядами для України

Як заявив керівник німецької корпорації Rheinmetall Армін Паппергер у коментарі для видання Bild, для України потрібно на рік понад 2 млн снарядів .

"Загалом до 2025 року ми хочемо виробляти до 700 000 артилерійських снарядів на рік", - зазначив він.

Також раніше повідомлялося, що НАТО хоче змінити курс і координувати надання зброї Україні, щоб переграти Трампа. В Альянсі побоюються, що військова допомога США для України може припинитися в разі перемоги на виборах Дональда Трампа.

До того експерт назвав умову для наступу ЗСУ у 2024 році. Голова Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що внаслідок затягування процесу ухвалення допомоги Україні Сили оборони можуть зіткнутися зі значними труднощами. За його словами, нам потрібно більше зброї, щоб говорити про можливе ведення певних наступальних дій у 2024 році.

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новини Німеччини Олаф Шольц війна Росії та України
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