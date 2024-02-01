'Боєприпасів вистачить на місяць': офіцер попередив про втрату звільнених міст

Військовий експерт розповів, що у ЗСУ на фронті склалась критична ситуація з браком боєприпасів.

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Офіцер розповів про нестачу боєприпасів на фронті / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 36 окрема бригада морської піхоти

Військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров заявив, що у ЗСУ на фронті склалась критична ситуація з браком боєприпасів: у дуже економному режимі наявної кількості може вистачити на місяць-півтора.

Крамаров повідомив, що ті, хто близько спілкується з військовими, які на лінії фронту, знають про критичну проблему з боєприпасами. Йдеться про боєприпаси всіх типів, як правило, до західних зразків озброєння, передає Radio NV.

"Причому тут не потрібно казати лише про 15-мм артилерійський снаряд. Є і питання з 5,56×45 мм - просто зі звичайним боєприпасом для штурмової гвинтівки, на кшталт М4", - уточнив офіцер резерву.

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На фронті дефіцит боєприпасів

Офіцер додав, що у війську стикаються з проблемами браку снарядів для БМП, танків, кулеметів, артилерії та ракетних систем залпового вогню. Як зазначив Крамаров, "це все в купі зараз, на жаль, вже досягає своєї критичної маси".

"Ми намагаємося подолати, звичайно, цей період, який виник насамперед через внутрішньополітичні проблеми в США. Оскільки у 2022-23 роках вони були, все ж таки, варто це визнавати, основним постачальником боєприпасів всіх типів", - сказав військовий експерт.

Він звернув увагу, що останнім часом нарощує власне виробництво Німеччина. Однак у масштабах української війни "цього абсолютно недостатньо".

"І, як результат, ми зараз отримали доволі важку ситуацію. Причому, і в часових рамках: боєприпасів, відверто, нам може вистачити у дуже, надзвичайно економному режимі на місяць-півтора", - оцінив офіцер-резервіст.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про потужний удар по головній авіабазі РФ у Криму. Юрій Ігнат повідомив, що внаслідок атаки на передодні були уражені певні об'єкти на півострові - на аеродромі "Бельбек".

ЗСУ з боями захопили стратегічні позиції росіян. Російські окупаційні війська здійснили наступ на південний захід від Бахмута на Донеччині. У той же час українські війська відновили свої позиції, які були втрачені.

Підполковник Володимир Фітьо заявив, що наступ окупантів "захлинається", ворог не може досягнути успіхів. Ворог шукає слабкі місця в обороні, постійно обстрілюючи позиції українських військових з артилерії та безпілотників.

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