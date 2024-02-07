Україні дадуть понад мільйон снарядів: у ЄС розкрили плани і назвали нові терміни

Продуктивність оборонно-промислового комплексу Євросоюзу зросла на 40%, Європа зможе надати Україні більше боєприпасів, сказав Жозеп Боррель.

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Україна отримає від НС 1,150 млн боєприпасів - Боррель / Колаж: Главред, фото: Кабмін

Україні передадуть понад 1 мільйон артилерійських боєприпасів до кінця 2024 року. Продуктивність європейського ОПК зросла на 40%, що є позитивним сигналом. Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Як повідомили у Кабміні, під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем він розповів про те, що ЄС надасть Україні 1 150 000 боєприпасів.

"Продовжує зростати оборонно-промисловий комплекс ЄС: уже можна відзначити, що його спроможність підвищилася на 40%. Я також можу дати досить конкретну цифру щодо боєприпасів: до кінця цього року ми розраховуємо на 1 млн 155 тисяч", - наголосив Жозеп Боррель. відео дня

Мільйон боєприпасів для ЗСУ

У січні в ЄС знову пообіцяли передати Україні мільйон боєприпасів до березня поточного року. У блоці сказали, що у військової промисловості Європи "вже є виробничі потужності, які значно перевищують мільйон артилерійських снарядів".

Євросоюз поки що не надасть Україні мільйон снарядів, вважають журналісти американського агентства Bloomberg. Вони припустили, що Києву до березня можуть передати тільки 600 тисяч снарядів.

В України закінчуються боєприпаси, РФ скористалася цим і змінила тактику, написали в Forbes. У матеріалі зазначено, що ЗСУ мають дефіцит боєприпасів. Українські війська вистрілюють на день близько 2 тисяч снарядів, а російські окупанти - приблизно 10 тисяч.

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