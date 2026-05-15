Фінал Євробачення 2026: що чекає на Україну та нові фаворити букмекерів

Христина Трохимчук
15 травня 2026, 13:08оновлено 15 травня, 14:05
Букмекери оновили свої прогнози щодо гранд-фіналу.
LELEKA — Євробачення 2026
LELEKA — Євробачення 2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA, Євробачення

Ви дізнаєтеся:

  • Євробачення 2026: прогнози букмекерів на гранд-фінал
  • Яке місце в рейтингу букмекерів зараз посідає Україна

Після другого півфіналу Євробачення 2026 стали відомі всі фіналісти конкурсу, а позиції України значно змінилися, повідомляє Eurovision World.

Букмекери істотно оновили свої прогнози на фінал головного пісенного конкурсу Європи. Значні перестановки відбулися у трійці лідерів — Австралія впевнено відвоювала другу позицію у Греції.

Виступ Австралії
Виступ Австралії / скрін з відео

Румунія піднялася на 5 позицію, обійшовши Данію, яка тепер знаходиться на 6 місці в рейтингу. Обидва конкурсанти показали потужні виступи у другому півфіналі. Також у загальному рейтингу піднялася Болгарія, яка гучно повернулася на конкурс після перерви та запально відкрила другий півфінал.

Виступ Румунії
Виступ Румунії / скрін з відео

Україна, на думку букмекерів, зіткнеться з труднощами у гранд-фіналі Євробачення 2026. Після тимчасового поліпшення позицій до 10-ї сходинки рейтингу Україна знову опустилася за межі першої десятки. Зараз LELEKA перебуває на 12-й позиції, і її випереджає представник Чехії.

Євробачення 2026 — прогноз букмекерів
Євробачення 2026 — прогноз букмекерів / Eurovision World

Нагадаємо, що гранд-фінал Євробачення 2026 відбудеться вже завтра, 16 травня. LELEKA виступить у першій половині шоу під номером 7.

Виступ LELEKA у другому півфіналі Євробачення 2026 — дивитися відео:

Євробачення 2026
Євробачення 2026 / інфографіка: Главред

Євробачення 2026 - останні новини:

Раніше Главред повідомляв, що після другого півфіналу Євробачення-2026 на лідируючі позиції піднялася представниця Австралії Дельта Гудрем. Виконавиця, відома як "австралійська Дженніфер Лопес", продемонструвала один із найвидовищніших виступів вечора.

Також представниця України на Євробаченні-2026LELEKA зробила відверте зізнання про своє особисте життя і розповіла, що зараз розлучається з другим чоловіком. За словами співачки, її шлюби були кардинально різними, але обидва закінчилися розлученням.

Євробачення-2026

Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

