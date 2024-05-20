Україна незабаром знищить "гордість Путіна": майор ЗСУ зробив прогноз про Кримський міст

У Росії розуміють, що з огляду на те, які в України є озброєння і що ми ще отримаємо, Кримський міст буде зруйновано, вважає Олексій Гетьман.

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Упевнений, що 2024 року Керченського мосту вже не буде - Гетьман / Колаж: Главред, фото: Facebook А. Гетьман, соцмережі

Кримський міст у захопленому агресором Росією Криму буде зруйновано вже 2024 року. Росіяни розуміють, що Україна має і отримуватиме озброєння, які вирішать питання естакади. Про це заявив майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

Під час чату на Главреді він розповів про те, що Кримський міст має бути зруйнований. Росіяни, розуміючи це, крім Волноваха - Токмак - Мелітополь - Джанкой, побудували ще одну дорогу - Ростов-Крим.

"Це не мрія, а мета (руйнування Кримського мосту, - ред). Це військовий об'єкт, логістичний шлях противника, який потрібно зруйнувати. Росіяни теж розуміють, що міст буде зруйновано, з огляду на те, яку зброю ми вже маємо і яку маємо отримати незабаром", - зазначив Гетьман.

Також він додав, що після появи нової залізниці Кримський міст уже не настільки значущий для окупантів. І естакада буде зруйнована вже цього року.

"Звичайно, Керченським мостом перекидати необхідне простіше, тому що логістику відпрацьовано, побудовано бази і склади. Але після появи цієї залізниці на азовському узбережжі значення Керченського мосту зменшилося. Але емоційна і військова складова залишаються значними, особливо емоційна. Я впевнений, що у 2024 році Керченського мосту вже не буде", - наголосив Олексій Гетьман.

Дивіться відео, в якому Гетьман зробив прогноз про Керченський міст:

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Знищення Кримського мосту - головні новини за темою:

Кримський міст рано чи пізно впаде, і Україна над цим працює, говорив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Він порадив цивільним не користуватися естакадою.

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про плани щодо руйнування Кримського мосту. За його словами, Київ хоче вже цього року знищити естакаду та інші військові об'єкти РФ в окупованому Криму.

Кримський міст більше не мішень, вважають журналісти видання видання The Independent. Зокрема, вони дійшли висновку, що естакада тепер не настільки важлива, оскільки росіяни значно менше стали її використовувати для своєї військової логістики.

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