Зеленський зробив заяву про плани щодо руйнування Кримського мосту

Україна має повне право знищувати об'єкти російських окупантів, які розташовані на захоплених територіях, сказав президент Володимир Зеленський.

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Україна дуже хоче знищити Кримський міст - Зеленський / Колаж: Главред, фото: соцмережі, Офіс президента

Україна у 2024 році хоче зруйнувати не лише Кримський міст, а й інші об'єкти інфраструктури, які використовують російські окупанти. Йдеться про законні цілі, розташовані на захоплених територіях. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю Bild він розповів про те, що контрнаступальні плани мають дати результат. Також гарант відповів на запитання, чи вдасться у 2024 році знищити Кримський міст.

"Ми дуже хочемо. І це питання не в тому, що саме міст, Керченський міст, про який усі говорять. Ми говоримо про декілька інфраструктурних речей, які є військовими цілями. Це міст, це аеродроми, з яких злітають літаки", - зазначив президент. відео дня

Крім того, він додав, що є й інші об'єкти, які є легальними цілями для ЗСУ. Йдеться про аеродроми, звідки злітають військові літаки і завдають ударів по Україні.

"Вибачте, це законні цілі. І я вже мовчу, що вони розташовані на тимчасово окупованих територіях України", - наголосив Володимир Зеленський.

Плани України щодо знищення Кримського мосту - головні новини:

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зробив прогноз про те, що Кримський міст буде знищено вже 2024 року. Незаконно побудована естакада має припинити існування.

Голова СБУ Василь Малюк сказав, що Україна здатна знищити Кримський міст, проте не варто квапити події. Держава має намір проводити й інші операції, щоб завдати шкоди ворогу.

Taurus - найкращі ракети для знесення Кримського мосту, вважає дослідник війни сер Лоуренс Фрідман. На його думку, Німеччина не надає Україні такі ракети, оскільки чекають, коли США першими передадуть Києву свої аналогічні далекобійні ракети.

Кримський міст (Керченський міст) Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія. Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км. Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

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