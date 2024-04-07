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Кримський міст "впаде": Буданов зробив заяву й анонсував "сюрпризи"

Андрій Ганчук
7 квітня 2024, 15:58
Кримський міст - важлива мета України, цивільним не рекомендується користуватися естакадою, сказав начальник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов.
Буданов, Кримський міст
Усі працюють над ліквідацією Кримського мосту, об'єкт добре охороняється - Буданов / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, соцмережі

Кримський міст у захопленому агресором Росією Криму рано чи пізно впаде. Робота триває. На окупантів очікують нові сюрпризи, а цивільним особам краще не користуватися естакадою. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

В інтерв'ю німецькому телеканалу ARD він розповів про те, що Україна вже досягла низки важливих цілей у районі Чорного моря, а ліквідація "моста Путіна" залишається пріоритетним завданням.

"Україні останніми місяцями вдалося відбити нафтові платформи у Чорному морі та систематичними атаками успішно відкинути Чорноморський флот Росії в Криму. Саме завдяки цим операціям Україна знову може експортувати зерно Чорним морем, щоб перервати російські постачання, Керченський міст також залишається важливою метою. Міст посилено охороняється і захищається. Але всі над цим працюють", - зазначив глава військової розвідки.

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Також Кирило Буданов підкреслив, що на окупантів РФ чекають нові сюрпризи у Криму, а цивільним особам краще не використовувати естакаду.

Україна і Кримський міст - головні новини:

Кримський міст буде знищено вже цього року, прогнозував раніше начальник ГУР Кирило Буданов. Незаконна російська споруда над Керченською протокою має припинити своє існування.

Україна здатна знищити Кримський міст, але не варто квапити події, сказав голова СБУ Василь Малюк. За його словами, держава проводитиме ще більше операцій на суходолі та морі, щоб завдати шкоди ворогу.

Taurus - найкращі ракети для знесення Кримського мосту, вважає дослідник війни сер Лоуренс Фрідман. На думку експерта, Німеччина не надає Україні такі ракети, тому що чекає, коли США першими передадуть Києву свої аналогічні далекобійні засоби ураження цілей.

Кримський міст (Керченський міст)

Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія.

Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км.

Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

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Кримський міст війна Росії та України Кирило Буданов
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