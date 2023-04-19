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Україна розробляла контрнаступ 2 місяці спільно зі США: Піонтковський розповів подробиці

Альона Вороніна
19 квітня 2023, 09:12 оновлено 19 квітня, 09:15
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Під час розробки плану контрнаступу у німецькому місті Вісбаден відбувалися штабні ігри, до завершального етапу яких долучилися Марк Міллі та Валерій Залужний.
Украинские военные, Андрей Пионтковский
Україна розробляла контрнаступ 2 місяці спільно зі США, зазначає Піонтковський/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скрін

Майбутню контрнаступальну операцію Україна готувала спільно зі США, на її підготовку було витрачено два місяці.

Зокрема, відбувалися спеціальні штабні ігри у Німеччині, до яких на їхньому завершальному етапі також були залучені очільник об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі й головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Про це сказав російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський, який тривалий час живе у Вашингтоні, в інтерв'ю російському журналістові та правозахиснику Марку Фейгіну.

Він зазначив, що 21 квітня відбудеться останній перед контрнаступом "Рамштайн". За його словами, потрібно почекати ці кілька днів до "Рамштайну", і там буде зрозумілішою ситуація щодо контрнаступу.

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"Витік даних з Пентагону підкреслив, що операція, яка готується, це спільна операція США і України. Вона розроблялася два місяці. Відбулися так звані штабні ігри у Вісбадені (Німеччина) у штабі Командування армії США в Європі та Африці, на завершальному етапі яких брали участь перші особи: Марк Міллі і генерал Залужний", – сказав експерт.

Хто такий Андрій Піонтковський

Андрій Піонтковський (нар. 30 червня 1940, Москва) – російський політолог, публіцист; математик, кандидат фізико-математичних наук. Активний критик Путіна та політики Росії, дослідник владного бандитизму, путінізму та рашизму, опублікував багато статей та монографій із цієї теми.

Із 2019 року дає інтерв'ю різноманітним українським ЗМІ, демонструючи глибоку обізнаність у світовій політиці та внутрішній політиці Росії. Піонтковський виступає критиком, коментує та аналізує міжнародну політику та політику РФ, вказуючи на помилки та надає припущення, ділиться спостереженнями.

Через переслідування у РФ мешкає у Вашингтоні, США, пише Вікіпедія.

Він висловив впевненість, що саме там розроблявся план контрнаступальної операції. За словами Піонтковського, Пентагон повністю залучений до підготовки цієї операції та забезпечення ресурсами.

При цьому експерт нагадав, що для виконання певних завдань потрібні будуть визначені види зброї. Наприклад, для знищення Кримського мосту та ударів по російських військових об'єктів у тимчасово окупованому Криму потрібні далекобійні ракети – ATACMS або Storm Shadow.

Контрнаступ ЗСУ

Після "зливу" секретних документів Пентагону у західних ЗМІ, ґрунтуючись на цих документах, почали писати, нібито контрнаступ Збройних сил України розпочнеться 30 квітня. Видання Newsweek зазначало, що за опублікованими документами за 28 лютого йдеться про нарощування бойової потужності України перед наступом, наміченим нібито на 30 квітня.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов після витоку секретних документів Пентагону заявив, що рішення про контрнаступ Збройних сил України наша держава приймає самостійно. Він наголосив, що наразі невідомо, коли буде контрнаступ, проте це рішення буде виважене.

У той же час у США прозвучала думка, що перша доба майбутнього контрнаступу ЗСУ, ймовірно, буде вирішальною. Для досягнення успіху армії України потрібно пробити оборону військ країни-агресорки РФ, швидко просунутися в тил ворога і створити загрозу російським військовим штабам та центрам забезпечення, щоб посилити паніку і скувати військове керівництво РФ, заявив старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень з кіберпотужності та майбутніх конфліктів Стефан Гаді.

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