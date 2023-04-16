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Витік "секретних даних" Пентагону: Данілов прокоментував можливі дати контрнаступу ЗСУ

Аліна Дембіцька
16 квітня 2023, 22:43 оновлено 16 квітня, 22:43
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Секретар РНБО наголосив, що наразі невідомо, коли буде контрнаступ, проте це рішення буде виважене.
Украинские военные, Алексей Данилов
Данілов прокоментував можливі дати контрнаступу ЗСУ / 28 ОМБр Імені Лицарів Зимового Походу, УНІАН

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що рішення про контрнаступ Збройних сил України наша держава приймає самостійно.

"Коли будуть відбуватися ті чи інші військові дії на фронті – про це знає наша сторона, наша сторона ухвалює рішення, наші військові на чолі з Головнокомандувачем ухвалюють остаточне рішення і остаточний варіант наших дій в тій чи іншій ситуації. І коли хтось вважає, що він знає дату, знає напрямки, знає набагато більше, ніж вузьке коло осіб, які беруть у цьому участь… Зараз дуже багато експертів з’явилося, які починають тлумачити те, до чого вони не мають жодного відношення. Те, що стосується стратегічних питань – це дуже обмежене коло осіб, рішення буде ухвалюватися з урахуванням всіх обставин, які будуть на той час", - пояснив Данілов у коментарі ТСН.

Секретар РНБО наголосив, що наразі невідомо, коли буде контрнаступ, проте це рішення буде виважене.

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"У світі щодня відбувається безліч процесів. Ми не перебуваємо на іншій планеті. Те, що відбувається в тій чи іншій столиці – воно може впливати на нас. Ми аналізуємо, систематизуємо, доповідаємо президенту, головнокомандувачу. Рішення буде ухвалено тоді, коли воно має бути ухвалено. Сьогодні ніхто не може сказати, чи буде (контрнаступ, - ред.) завтра, післязавтра, через тиждень. Інші дати називають. Це рішення буде державницьке, виважене. І воно буде ухвалене відповідно до законів нашої держави", - сказав Данілов.

Витік секретних даних Пентагону і контрнаступ ЗСУ

6 квітня видання The New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США і НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

Джерела видання вказують, що занадто рано говорити про масштаби збитку витоку інформації, але якщо Росія зможе визначити, як Сполучені Штати збирають дані, і перекрити цей потік, це може вплинути на хід бойових дій в Україні.

Reuters пише, що засекречена інформація про плани США і НАТО щодо посилення ЗСУ перед контрнаступом, яка була "злита" в мережу, може бути підробкою. Американська влада розслідує "витік" даних, проте їх достовірність досі не підтверджена.

Тим часом глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що в України є всі можливості, щоб досягти успіху в контрнаступі. За його словами, союзники навчили велику кількість українських військових і продовжують надавати технічну допомогу Києву.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що головнокомандувач ЗСУ та його штаб буде приймати рішення про контрнаступ "в останній момент".

"Якщо хтось думає, що у нас тільки один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало", - сказав Данілов.

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