ЗСУ підуть у контрнаступ 30 квітня: ЗМІ дізналися секретну дату з витоку Пентагону

У Пентагоні очікують, що запланований контрнаступ Збройних сил України розпочнеться 30 квітня.
Про це йдеться в матеріалі авторитетного американського видання Newsweek. При цьому журналісти посилаються на дані, отримані після "зливу" документів Пентагону.
Згідно з даними з витоків Пентагону, "поставки і підтримка направляються в Україну напередодні українського наступу, запланованого на 30 квітня".
За даними, отриманими в розвідці, опубліковані дані про дату наступу базуються на перехопленні телефонних розмов і швидше за все є "справжнім секретом", а не фейком.
Автори нагадали, що за опублікованими документами за 28 лютого йдеться про нарощування бойової потужності України перед наступом, наміченим нібито на 30 квітня.
При цьому Newsweek також наводить розрахунок кількості техніки і озброєнь, необхідних для наступу 9 бригад ЗСУ:
- 253 танки;
- 381 механізовану машину;
- 480 моторизованих машин;
- 147 артилерійських одиниць;
- 571 броньованого HMMWV.
Підготовка контрнаступу ВСУ
Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.
Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".
Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.
Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.
Більше новин: