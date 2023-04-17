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ЗСУ підуть у контрнаступ 30 квітня: ЗМІ дізналися секретну дату з витоку Пентагону

Олексій Тесля
17 квітня 2023, 13:21 оновлено 17 квітня, 13:31
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Опубліковані дані про дату наступу базуються на перехопленні телефонних розмов.
ВСУ
Опублікована дата початку контрнаступу ЗСУ / колаж фото Українська Добровольча армія, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

У Пентагоні очікують, що запланований контрнаступ Збройних сил України розпочнеться 30 квітня.

Про це йдеться в матеріалі авторитетного американського видання Newsweek. При цьому журналісти посилаються на дані, отримані після "зливу" документів Пентагону.

Згідно з даними з витоків Пентагону, "поставки і підтримка направляються в Україну напередодні українського наступу, запланованого на 30 квітня".

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За даними, отриманими в розвідці, опубліковані дані про дату наступу базуються на перехопленні телефонних розмов і швидше за все є "справжнім секретом", а не фейком.

Автори нагадали, що за опублікованими документами за 28 лютого йдеться про нарощування бойової потужності України перед наступом, наміченим нібито на 30 квітня.

При цьому Newsweek також наводить розрахунок кількості техніки і озброєнь, необхідних для наступу 9 бригад ЗСУ:

  • 253 танки;
  • 381 механізовану машину;
  • 480 моторизованих машин;
  • 147 артилерійських одиниць;
  • 571 броньованого HMMWV.

Підготовка контрнаступу ВСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

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