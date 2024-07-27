Україна працює над звільненням Криму: які кроки роблять ЗСУ

Кримський півострів - найслабша ланка в "обороні" окупантів РФ, тому він буде звільнений раніше, ніж Донбас, вважає Олександр Коваленко.

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Крим може бути ізольований навіть раніше звільнення материкового півдня - Коваленко / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, соцмережі

Україна вже працює над звільненням Криму. Сили оборони України поступово прирікають окупантів на захопленому півострові на повну ізоляцію. І коли ворог буде ізольований, почнеться звільнення Кримського півострова. Про це заявив військово-політичний експерт групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що Крим повернеться в Україну. Спочатку відбудеться повернення захопленого півострова, а потім - окупованих Донецької та Луганської областей.

"Ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну, коли мене запитували, чи можливо дипломатичним шляхом повернути окуповані території, я відповідав, що такий шанс - мінімальний, але є. При цьому першою повернеться Луганська, а потім Донецька область, повернення ж Криму може зайняти десятиліття. Але після повномасштабного вторгнення на запитання про військове повернення територій я зазначав, що півострів буде звільнено раніше за Луганщину і Донеччину. І думки своєї не змінив", - вважає Коваленко.

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Експерт переконаний, що Крим - найслабша ланка у всій "обороні" російських окупантів на території України. Особливо порівняно з Донбасом.

"Півострів залишається вкрай уразливим у питаннях логістики і може бути ізольований навіть без попереднього звільнення материкового півдня. Причому цей процес створення умов ізоляції вже йде повним ходом", - пояснив аналітик.

Також він додав, що умови для деокупації Криму формувалися ще з початку великої війни РФ проти України.

"Весь цей час ми з вами були і будемо свідками формування комплексу умов, які зараз перебувають на різних етапах реалізації", - наголосив Олександр Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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