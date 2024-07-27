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Україна працює над звільненням Криму: які кроки роблять ЗСУ

Андрій Ганчук
27 липня 2024, 14:34
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Кримський півострів - найслабша ланка в "обороні" окупантів РФ, тому він буде звільнений раніше, ніж Донбас, вважає Олександр Коваленко.
ATACMS, Кримський міст
Крим може бути ізольований навіть раніше звільнення материкового півдня - Коваленко / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, соцмережі

Україна вже працює над звільненням Криму. Сили оборони України поступово прирікають окупантів на захопленому півострові на повну ізоляцію. І коли ворог буде ізольований, почнеться звільнення Кримського півострова. Про це заявив військово-політичний експерт групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що Крим повернеться в Україну. Спочатку відбудеться повернення захопленого півострова, а потім - окупованих Донецької та Луганської областей.

"Ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну, коли мене запитували, чи можливо дипломатичним шляхом повернути окуповані території, я відповідав, що такий шанс - мінімальний, але є. При цьому першою повернеться Луганська, а потім Донецька область, повернення ж Криму може зайняти десятиліття. Але після повномасштабного вторгнення на запитання про військове повернення територій я зазначав, що півострів буде звільнено раніше за Луганщину і Донеччину. І думки своєї не змінив", - вважає Коваленко.

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Експерт переконаний, що Крим - найслабша ланка у всій "обороні" російських окупантів на території України. Особливо порівняно з Донбасом.

"Півострів залишається вкрай уразливим у питаннях логістики і може бути ізольований навіть без попереднього звільнення материкового півдня. Причому цей процес створення умов ізоляції вже йде повним ходом", - пояснив аналітик.

Також він додав, що умови для деокупації Криму формувалися ще з початку великої війни РФ проти України.

"Весь цей час ми з вами були і будемо свідками формування комплексу умов, які зараз перебувають на різних етапах реалізації", - наголосив Олександр Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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Україна звільнить Кримський півострів і знищить Керченський міст, сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Київ збирається докласти максимальних зусиль для того, щоб повернути всі захоплені росіянами території.

Наступу на Крим у 2024-му не буде, проте є шанс заблокувати півострів, припускає директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець. Українській армії потрібно максимально виснажити противника, щоб згодом з'явилися можливості для проведення наступальних дій.

Контрнаступ армії України можливий не раніше 2025 року, вважає військовий експерт Павло Нарожний. На його думку, за оптимальних умов операція буде на півдні. Одним із перспективних напрямків є Крим.

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ЗСУ війська Росії Олександр Коваленко новини Криму війна Росії та України
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