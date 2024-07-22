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Наступу ЗСУ в цьому році не буде, але є шанс заблокувати Крим - Згурець

Марія Николишин
22 липня 2024, 13:09
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Головне завдання на поточному етапі - це максимально виснажити противника і створити передумови для наступальних дій, каже Згурець.
Наступу ЗСУ в цьому році не буде, але є шанс заблокувати Крим - Згурець
У ЗСУ є шанс заблокувати Крим в цьому році / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstatemap

2024 рік не пов'язаний з масштабними наступальними діями ЗСУ, але є шанс заблокувати Крим і зробити його одним з елементів певного торгу з РФ. Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Військове керівництво України говорило про те, що ми маємо провести стратегію мобільної оборони. Головне завдання на поточному етапі - це максимально виснажити противника і створити передумови для наступальних дій. Про це згадував і президент України, але питання часу для наступальних дій залишається відкритим. Достатньої кількості резервів ми не маємо на поточному етапі, навіть враховуючи 14 бригад, які потребують західної допомоги для повного укомплектування. Тобто цей рік не пов'язаний з масштабними наступальними діями ЗСУ. Але мобільна оборона на окремих тактичних ділянках, пов'язана зі знищенням противника, буде реалізуватися і в цьому році", - зауважив він.

За словами військового експерта, маємо шанс, використовуючи далекобійні системи, дрони та інші підходи, заблокувати Крим і зробити його одним з елементів певного торгу з РФ, настільки, аби це вплинуло на переговорну позицію.

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"Зміни на лінії фронту шляхом наступальних дій ЗСУ в цьому році навряд чи можливі й доцільні. Наше військове керівництво це розуміє. З іншого боку, партнери мають розуміти, що утримання лінії фронту й знищення противника в максимально можливій кількості залежить від ефективності європейської та американської допомоги", - підкреслив Згурець.

Хто такий Сергій Згурець

Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомлялось, Україна може спробувати перехопити тактичну ініціативу на полі бою, шляхом проведення обмежених контратак на окремих ділянках фронту. Однак, як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW), це станеться не швидше, ніж через 6 місяців. До цього українські війська будуть оборонятися.

Американське видання The New York Times повідомляло, що попри мільярди доларів у вигляді додаткової зброї та допомоги у сфері безпеки, Україна не буде готова почати контрнаступ або відвоювати у Росії великі ділянки території до наступного року.

Політолог Кирило Сазонов заявив, що для успішного контрнаступу країні необхідні військові, озброєння та збереження логістики.

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