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"Україна програє": віцемаршал Британії дав тривожний прогноз щодо перемир'я

Олексій Тесля
22 березня 2025, 02:50
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Припинення вогню буває тільки тоді, коли обидві сторони перебувають у глухому куті, каже Шон Белл.
Путин, Трамп
/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Важливо:

  • Припинення вогню буде тільки тоді, коли обидві сторони будуть у глухому куті
  • Україна програє на полі бою, а Путін наступає

Віце-маршал Королівських ВПС Великобританії у відставці Шон Белл заявив про те, що диктатор Володимир Путін не піде на угоду про припинення вогню.

"Ми можемо вдаватися в подробиці, але як колишній військовий офіцер, я можу сказати, що зазвичай ви отримуєте припинення вогню тільки тоді, коли обидві сторони перебувають у глухому куті. Вони або борються одна з одною, але ніхто не виграє, або вони обидві бачать вигоду в тому, щоб зупинитися, або настає кінець війни, коли одна сторона виграла, а інша програла. Зараз ні того, ні іншого не відбувається", - наголосив він в інтерв'ю 24 Каналу.

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Експерт говорить про те, що Дональд Трамп досить сильно тиснув на Україну і на президента Володимира Зеленського, щоб він був готовий до перемовин, однак потрібні обидві сторони, щоб домовитися про припинення вогню.

"Відверто кажучи, Україна програє на полі бою, Путін наступає. Він витісняє українські війська з Курщини, просувається на Донбасі. Чому він мав би зупинятися?", - пояснив він.

Співрозмовник говорить про те, що на сьогодні дуже важко зрозуміти, чому президент РФ Путін мав би зупинитися у війні проти України.

"Думаю, зрештою все залежить від того, які зараз цілі у Путіна - чого він намагається досягти? На даний момент, якщо він просувається на полі бою, він зупиниться тільки тоді, коли досягне своїх цілей. Зараз не схоже, що він уже це зробив. Тому коротка відповідь - не думаю, що ми побачимо прорив у переговорах", - вважає він.

Водночас віце-маршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці додав, що президент Трамп поставив "м'яч" на бік Росії.

"Він, ймовірно, дійсно вірить, що Путін хоче зупинити війну. Трамп дав йому можливість зупинитися. Чи скористається Путін цією можливістю - доведеться почекати і подивитися", - резюмував він.

Раніше Зеленський попередив про небезпечний сценарій закінчення війни. Володимир Зеленський розповів про свої переговори з американським лідером Дональдом Трампом.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом попросив надати додаткові системи протиповітряної оборони для захисту цивільного населення.

Як повідомляв Главред, у Зеленського висловилися про ймовірний сценарій завершення війни. Кремль створює нестабільність у різних регіонах, підкреслив Михайло Подоляк.

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Мирний план Трампа - що відомо

Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції.

У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа":

  • заморожування війни;
  • окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";
  • Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову.

Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить.

6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України.

Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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