Україні можуть передати нові ЗРК Patriot: у Трампа зробили важливу заяву

Дональд Трамп погодився працювати над пошуком нових комплексів ППО для України, каже Керолайн Левітт.

https://glavred.net/world/ukraine-mogut-peredat-rakety-dlya-patriot-u-trampa-sdelali-vazhnoe-zayavlenie-10648652.html Посилання скопійоване

США можуть передати Україні нові ракети для Patriot / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Defense.gov/John Hamilton

Головне:

Трамп погодився працювати з ним над пошуком Patriot для України

США та Україна поглиблюють партнерство у сфері ППО

США можуть захистити об'єкти електропостачання України

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом попросив надати додаткові системи протиповітряної оборони для захисту цивільного населення.

"Президент Зеленський попросив надати додаткові системи протиповітряної оборони для захисту цивільного населення, зокрема ракетні комплекси Patriot, і президент Трамп погодився працювати з ним над пошуком того, що є доступним, зокрема в Європі", - повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу.

відео дня

США та Україна поглиблюють партнерство у сфері ППО

Українські та американські компанії обговорили поглиблення партнерства з оновлення систем протиповітряної оборони України, повідомляє прес-служба Міноборони.

Сторони обговорили розвиток співпраці з модернізації засобів української ППО. Йшлося про організацію ремонтних робіт та модифікацію деяких систем української протиповітряної оборони.

/ Главред

Начальник Головного управління супроводу ракетних програм Міноборони бригадний генерал Сергій Баранов висловив сподівання, що "компанії України та США, які працюють у цій сфері, зможуть посилити співпрацю".

"Українські та американські компанії розглядають можливість проведення ремонту деяких систем ППО, які є на озброєнні ЗСУ, на території України, що дасть змогу швидше почати використовувати оновлену зброю", - повідомили в Міноборони.

Інші заяви Левітт

Трамп у розмові з президентом України Володимиром Зеленським сказав, що "американське володіння" атомними електростанціями було б "найкращим захистом" для них, уточнила Левітт.

За її словами, Трамп також обговорив із Зеленським електропостачання України та атомні електростанції. "США могли б надати велику допомогу в реалізації цих планів з їхнім досвідом у галузі електроенергетики та комунальних послуг. Американське володіння цими станціями було б найкращим захистом для цієї інфраструктури і підтримкою української енергетичної інфраструктури", - сказала вона.

Дивіться відео - у Білому домі зробили заяву:

/ Скриншот

Також Трамп із Зеленським обговорили ситуацію в Курській області і "домовилися про тісний обмін інформацією між своїми військовими штабами в міру розвитку ситуації на полі бою", зазначила прес-секретар Білого дому.

Крім того, Трамп пообіцяв "тісно співпрацювати" з обома сторонами в питанні повернення українських дітей, вивезених на територію Росії, сказала Левітт.

За її словами, обидва президенти погодилися, що зупинка взаємних із Росією ударів з енергетики, яку підтримав Зеленський, може бути першим кроком до повного закінчення війни та забезпечення безпеки.

Нагадаємо, раніше стали відомі деталі розмови Зеленського з Трампом. Президенти обговорили часткове припинення вогню та удари по енергетичній інфраструктурі.

Раніше у Зеленського висловилися про ймовірний сценарій завершення війни. Кремль створює нестабільність у різних регіонах, підкреслив Михайло Подоляк.

Як повідомляв Главред, раніше Володимир Путін виступив із новими "ультиматумами". Зокрема, він погодився з ініціативою щодо припинення вогню, але за низки "умов": припинення мобілізації в Україні, військової підготовки та військової допомоги від Заходу.

Інші новини:

Захоплення Запорізької АЕС окупантами та ризик теракту Російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС під час вторгнення на Україну. Станція разом із містом-супутником Енергодаром перейшла під контроль окупантів під час бойових дій 3-4 березня 2022 року. У 2023 році неодноразово повідомлялося, що країна-агресор РФ із технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізькій атомній електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення. У січні 2024 року Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, то російські окупанти знову встановили міни на території захопленої ними Запорізької АЕС. Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об'єкту, були прибрані в листопаді 2023 року, а тепер знову з'явилися. Це порушує стандарти безпеки МАГАТЕ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред