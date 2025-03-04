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РФ найближчим часом відновить ракетні удари: українців попередили про небезпеку

Маріна Фурман
4 березня 2025, 18:53
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Ворог спробує атакувати енергетичну інфраструктуру України.
РФ найближчим часом відновить ракетні удари: українців попередили про небезпеку
Загарбники готують ракетний удар по Україні / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Основне:

  • На тлі перепалки між Трампом на Зеленським, РФ відновить ракетні удари по Україні
  • Під прицілом ворога будуть ТЕЦ та підстанції

Російські окупанти, ймовірно, відновлять масовані ракетні удари по Україні найближчим часом. Про це пише Telegram-канал Николаевский Ванек.

У повідомленні йдеться, що потенційна загроза атак з боку Росії базується не на експертних оцінках, а на точних розвідувальних даних.

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""Це не думка, є дані...А думка така (росіяни - Главред) можуть знову пробувати працювати по підстанціях, ТЕЦ і так далі, щоб наше з вами життя зробити ще гіршим. Це, мабуть, такий у них спільний із рудим план: один допомогу зупиняє, другий атакує Україну дронами та ракетами", - пише канал.

Крім того, Николаевский Ванек застерігає, що через деякий час Україні буде значно важче відбивати російські ракетні удари.

"Нагнітати не намагаюся. Реагувати закликаю все одно на факти вильотів півнів (російських бомбардувальників - Главред), про які все одно будемо повідомляти в будь-який час дня і ночі", - йдеться в повідомленні.

РФ найближчим часом відновить ракетні удари: українців попередили про небезпеку
Російські бомбардувальники / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 4 березня російські загарбники атакували ударними дронами місто Суми. Внаслідок атаки зафіксовано влучання в поліклініку, також є проблеми зі світлом.

Також російські окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок цього була пошкоджена інфраструктура. Мер міста Геннадій Труханов заявив, що внаслідок ворожого обстрілу була зупинена робота трьох районних котелень міста. Також пошкоджені житлові будинки та бізнес-центр.

Пізніше пресслужба Повітряних сил Збройних сил України повідомила, що підрозділи Сил оборони, у ніч на 4 березня, збили 65 ворожих БпЛА з 99, які атакували територію України. Крім того, ще 32 безпілотники-імітатори локаційно втрачено.

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Що відомо про літак Ту-95?

Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.

Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх.

Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

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