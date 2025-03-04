Кабмін надав бронь від мобілізації ще одній категорії чоловіків: хто у списку

Нові правила бронювання забезпечать стійкий зв'язок і безперебійну роботу критичних підприємств та держустанов попри російські обстріли.

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Хто з чоловіків отримав бронювання від мобілізації? / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, УНІАН

Основне:

Провайдери та оператори зможуть бронювати бригади, які будують енергостійкі мережі

Мінцифра буде вносити операторів та провайдерів до переліку критично важливих підприємств

Кабінет міністрів змінив правила бронювання від мобілізації. Нові рішення уряду дозволяють операторам та провайдерам забезпечувати бронювання для бригад, що займатимуться відновленням енергетичних мереж. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

"Українці мають залишатися на зв’язку за будь-яких умов. Для цього необхідно розбудовувати стійкі до знеструмлень інтернет-мережі та мобільний зв’язок. Після зустрічі з ключовими гравцями телеком-ринку розробили зміни до порядку бронювання мобільних операторів та інтернет-провайдерів, а уряд їх підтримав", - йдеться в повідомленні. відео дня

Так, забронювати всіх працівників будівельних бригад зможуть:

провайдери, які встановлюють xPON-мережі та запланували будівництво щонайменше на календарний рік;

оператори, які будують енергостійкі мережі на автошляхах і національних дорогах.

При цьому, оператори та провайдери мають бути внесені до переліку критично важливих підприємств. Вноситиме їх Мінцифра — міністерство зараз працює над формуванням умов, за якими підприємство зможе увійти до переліку.

Влада ставить за мету, щоб до 2030 року щонайменше 75% українців могли користуватися фіксованим гігабітним інтернетом.

"Ухвалення нових правил до бронювання допоможе пришвидшити будівництво мереж енергонезалежної технології xPON попри обстріли та знеструмлення, забезпечити стійкий зв’язок та безперебійну роботу критичних підприємств і держустанов", — написали у Мінцифрі.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Бронювання від мобілізації - новини за темою

Як писав Главред, працівники теплокомпаній, водоканалів та управління побутовими відходами зможуть отримати бронь від мобілізації. На цих підприємствах дозволено бронювати до 75% військовозобов'язаних працівників.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що працівники газової галузі, а також ремонтні бригади облгазів, отримають бронь від мобілізації. Уряд вже прийняв відповідне рішення.

Крім того, в Україні всі медичні працівники державних і комунальних закладів, а також прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) отримали 100% бронювання від мобілізації.

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