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Удар по Каспійській флотилії РФ: аналітик назвав імовірну мету атаки

Марія Николишин
7 листопада 2024, 15:12
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Окупанти використовують морські платформи флотилії під час атак по Україні.
Удар по Каспійській флотилії РФ: аналітик назвав імовірну мету атаки
Удар по флотилії РФ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 22 окрема механізована бригада

Головне із заяви Рьопке:

  • Атака по флотилії збіглася із днем виборів в США
  • Можливо, так Київ хотів показати свою силу
  • Каспійська флотилія є законною ціллю для ЗСУ

Атака по Каспійській флотилії РФ, яка збіглася з днем виборів президента США, може бути демонстрацією сили Києва. Таку думку висловив аналітик BILD Юліан Рьопке.

За його словами, 6 листопада ЗСУ вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ завдали удару по російській флотилії, яка базується в Каспійському морі.

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Зазначається, що у порту міста Каспійськ унаслідок атаки пошкоджено кілька російських кораблів.

Аналітик підкреслив, що Каспійська флотилія, яка розташована за понад тисячу кілометрів від місця запуску ударних дронів, - законна ціль для ЗСУ.

"Український легкий безпілотний літак пролетів близько 1200 км, а удар у день виборів у США, можливо, був навмисною демонстрацією сили з боку Києва", - вважає він.

За даними Рьопке, російські окупанти під час атак по Україні використовують морські платформи цієї флотилії.

"Ми знаємо, що досить велику частину своїх крилатих ракет, наприклад "Калібрів", Росія запускає флотилією з Каспійського моря. Вона (флотилія, - ред.) узагалі має захищати Росію з півдня, у напрямку Ірану. Але ці кораблі використовують, щоб атакувати Україну. Тому, само собою, це законна мета для українських захисників", - підсумував аналітик.

Що відомо про Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Удар по Каспійській флотилії - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 6 листопада у Каспійську, що знаходиться в Росії, пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що у Каспійську був атакований порт, де базуються кораблі ВМФ РФ.

Як повідомляє аналітик Forbes, вибух пошкодив три кораблі, включно з двома фрегатами класу "Гепард" - найбільшими кораблями флоту, а також меншим корветом "Буян".

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