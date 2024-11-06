Українські дрони атакували РФ за 1000 кілометрів: у Дегестані прогриміли вибухи

Що повідомив Андрющенко:
- Безпілотники атакували російський Каспійськ
- Місцеві пабліки помітили над містом українські дрони
- Вже відомо про приліт по місту
Вранці, 6 жовтня, у Каспійську, що в Дегестані РФ, пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі повідомили про атаку невідомих безпілотників.
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram, що на територію країни-агресора Росію залетіли українські дрони на відстань близько тисячі кілометрів.
За його словами, російська ППО традиційно проявила себе не у найкращому світлі. За першими офіційними повідомленнями від губернатора росіянам нібито вдалося збити усі БПЛА, однак у місцевих пабліках це заперечують.
Місцеві ЗМІ також вже встигли запанікувати та навіть викрили кілька цікавих деталей атаки на Каспійськ. За їхньою інформацією, дрон, ймовірно, типу А-22 "Летюча лисиця" залетів в район порту, а в місцевому аеропорту затримали через атаку декілька рейсів.
Згодом Андрющенко опублікував відео із доказом того, що місцева влада намагається приховати реальні наслідки атаки дронів - у місті зафіксовано щонайменше один приліт.
Хто такий Петро Андрющенко?
Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.
На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.
Атаки українських дронів по Росії - що відомо
Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 27 жовтня у Тамбовській області сталася пожежа, через атаку безпілотників. Губернатор Тамбовської області Максим Єгоров заявив, що після опівночі за місцевим часом у Мічурінському муніципальному окрузі стався "приліт" дронів.
Напередодні у країні-агресорці Росії повідомили про масовану атаку на низку областей. Зокрема, один з безпілотників впав на нафтобазу в Ставропольському краю. Загалом тоді у повітряному просторі РФ нібито збили близько 83 безпілотники, зокрема понад 50 буцімто вдалося ліквідувати на території Курської та Брянської областей.
Раніше повідомлялося, що на сайті державних закупівель РФ знайшли сліди того, що у Росії вже не розраховують, що Україна обійдеться атаками на прикордонні регіони РФ. Ворог готується до дронових ударів навіть по об'єктах на Далекому Сході, Уралі та Сибірі.
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