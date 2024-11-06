Українські дрони атакували РФ за 1000 кілометрів: у Дегестані прогриміли вибухи

У місцевому аеропорту затримали рейси через атаку невідомих безпілотників та нібито роботу ППО.

https://glavred.net/ukraine/ukrainskie-drony-atakovali-rf-za-1000-kilometrov-v-degestane-progremeli-vzryvy-10611722.html Посилання скопійоване

Українські дрони зафіксували над портом Каспійська / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншоти

Що повідомив Андрющенко:

Безпілотники атакували російський Каспійськ

Місцеві пабліки помітили над містом українські дрони

Вже відомо про приліт по місту

Вранці, 6 жовтня, у Каспійську, що в Дегестані РФ, пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі повідомили про атаку невідомих безпілотників.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram, що на територію країни-агресора Росію залетіли українські дрони на відстань близько тисячі кілометрів.

відео дня

За його словами, російська ППО традиційно проявила себе не у найкращому світлі. За першими офіційними повідомленнями від губернатора росіянам нібито вдалося збити усі БПЛА, однак у місцевих пабліках це заперечують.

Місцеві ЗМІ також вже встигли запанікувати та навіть викрили кілька цікавих деталей атаки на Каспійськ. За їхньою інформацією, дрон, ймовірно, типу А-22 "Летюча лисиця" залетів в район порту, а в місцевому аеропорту затримали через атаку декілька рейсів.

Згодом Андрющенко опублікував відео із доказом того, що місцева влада намагається приховати реальні наслідки атаки дронів - у місті зафіксовано щонайменше один приліт.

Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Атаки українських дронів по Росії - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 27 жовтня у Тамбовській області сталася пожежа, через атаку безпілотників. Губернатор Тамбовської області Максим Єгоров заявив, що після опівночі за місцевим часом у Мічурінському муніципальному окрузі стався "приліт" дронів.

Напередодні у країні-агресорці Росії повідомили про масовану атаку на низку областей. Зокрема, один з безпілотників впав на нафтобазу в Ставропольському краю. Загалом тоді у повітряному просторі РФ нібито збили близько 83 безпілотники, зокрема понад 50 буцімто вдалося ліквідувати на території Курської та Брянської областей.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Раніше повідомлялося, що на сайті державних закупівель РФ знайшли сліди того, що у Росії вже не розраховують, що Україна обійдеться атаками на прикордонні регіони РФ. Ворог готується до дронових ударів навіть по об'єктах на Далекому Сході, Уралі та Сибірі.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред