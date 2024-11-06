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Українські безпілотники атакували порт у Каспійську: що могли уразити ЗСУ

Анна Косик
6 листопада 2024, 11:50оновлено 6 листопада, 12:38
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Під удар потрапив місцевий порт, де знаходяться важливі цілі РФ.
Порт Каспийска, взрыв
Місцеві жителі помітили над містом українські безпілотники / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Коротко:

  • Дрони атакували Каспійськ у Дегестані
  • В ЦПД підтвердили влучання по місцевому порту
  • Ймовірно, під удар потрапив катер Каспійської флотилії ВМФ РФ

6 листопада у Каспійську, що знаходиться в країні-агресорці Росії, пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників. Спершу у ЗМІ з'явилася інформація про удар по місту українських дронів.

Згодом керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив у Telegram, що у Каспійську був атакований порт, де базуються кораблі ВМФ РФ.

відео дня

Окрім цього, за даними з відкритих джерел, у порту Каспійська також базуються частини берегових військ РФ, в тому числі - морської піхоти. Чисельність їхнього гарнізону складає біля півтори тисячі осіб.

Хоча офіційні представники влади РФ ще з самого ранку стверджували, що російській ППО нібито вдалося збити усі безпілотники, у Мережі з'явилися кадри, які це спростовують, прильот по місту таки був.

Скрин из тг
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео наслідків атаки безпілотників у порту Каспійська:

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що наразі до кінця не зрозуміло, куди саме вдалося влучити дронами, проте серед росіян вже почалася паніка. Місцеві жителі почали скаржитися на ППО, яка не здатна нічого збити.

Однак у Мережі вже подейкують, що внаслідок атаки, ймовірно, був пошкоджений ракетний катер Каспійської флотилії ВМФ РФ, який був озброєний 4 протикорабельними ракетами "Терміт".

В той же час, джерела "Суспільного" в Головному управлінні розвідки підтвердили, що це дрони-камікадзе ГУР вперше уразили ворожі кораблі у Каспійському морі.

Що цікаво - відстань від державного кордону України до об'єкта ураження складає близько 1500 кілометрів, а уражень зазнали щонайменше два об'єкти в Каспійську. Йдеться про, ймовірно, ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан", також ймовірних пошкоджень зазнали малі ракетні кораблі проєкту 21631.

У розвідці також наголосили, що атакована флотилія завдавала ракетних ударів по Україні, а 177-й полк морської піхоти, який базується там, брав участь у боях у Херсонській і Запорізькій областях. Внаслідок операцій також призупинено роботу аеропорту в Махачкалі.

Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Атаки безпілотників по Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що безпілотники завдали ударів по кількох промислових об'єктах у Воронезькій області РФ у ніч на 28 жовтня. Найбільше постраждало підприємство "Етанол-спирт" - один із ключових заводів регіону, на якому виробляють ракетне паливо.

На початку листопада також у країні-агресорці Росії повідомили про масовану атаку дронів на низку областей. Як з'ясувалося потім - один з безпілотників впав на нафтобазу в Ставропольському краю.

Окрім цього, 3 листопада у Росії також заявили про нібито знищення 19 українських безпілотників, які атакували територію країни. За повідомленням Міноборони РФ, 16 з них, атакували Ростовську область.

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