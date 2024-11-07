Серйозно пошкоджено кілька кораблів: нові деталі удару по флотилії РФ на Каспії

Сили оборони змогли уразити 3 кораблі РФ, кожен з яких може нести на собі по 8 ракет під час атаки безпілотників по порту в Каспійську, вказує експерт.

https://glavred.net/ukraine/silno-povrezhdeny-neskolko-korabley-novye-detali-udara-po-flotilii-rf-na-kaspii-10612181.html Посилання скопійоване

Український дрон одним ударом пошкодив 3 військові кораблі РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

Внаслідок удару дронами по Каспійську серйозно пошкоджені 3 ракетні кораблі РФ

Україна може повторити подібні атаки

В розбудову бази ВМС в Каспійську РФ вклала значні ресурси

Внаслідок удару українського безпілотника 6 листопада по базі російської флотилії в Каспійське, три ракетні кораблі могли зазнати значних пошкоджень. Про це в ефірі телеканалу "Київ 24" повідомив капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України Андрій Риженко.

Він зазначив, що потужність вибуху могла становити близько 100 кг вибухівки, чого достатньо для суттєвого ураження таких кораблів, як "Дагестан", "Татарстан" та однотипного судна.

відео дня

"Це легкі корвети ракетні, довжина понад 100 метрів, але кожен з них може нести 8 крилатих ракет. І вони вже стріляли по Україні і можуть стріляти", - зазначив Риженко.

За його словами, цей удар по флотилії росіян є дуже серйозним сигналом про те, що Україна може це повторити.

"Я думаю, наші сили оборони зараз вивчають всі особливості цього удару, думаю, що це буде продовжено", - сказав Риженко.

Він зазначив, що удар по російській флотилії є серйозним сигналом, демонструючи, що Україна здатна повторити подібні дії. На його думку, база в Каспійську має велике значення для Росії: її створили кілька років тому, перенісши туди основні сили Каспійської флотилії, які раніше базувалися в Астрахані на Волзі до 2018 року.

Водночас він підкреслив, що віддаленість Астрахані від Каспійського моря була проблемою для Росії, оскільки контроль над Каспійським морем є для неї стратегічно важливим, особливо для транспортування вантажів з Ірану.

На облаштування бази в Каспійську вкладено значні кошти, і зараз там розміщені п'ять ударних ракетних кораблів (ще три "Каракурти" мають прибути), дивізіон десантних катерів, а також 177-й полк морської піхоти.

"Тому сам факт, що наші сили оборони проникли на таку дуже важливу базу, це серйозний успіх. І те, що цей літак-безпілотник пролетів таку серйозну відстань і мінімум один з двох наніс ураження – це дуже гарний результат", - заявив Риженко.

Попри те, що база стала новою "гарячою точкою", він сумнівається, що росіяни залишать її. Швидше за все, вони посилять там системи ППО.

Що відомо про ударний дрон "Лютий" / Інфографіка: Главред

Хто такий Андрій Риженко Риженко Андрій - капітан першого рангу (у запасі), колишній заступник начальника штабу Військово-морських сил України (2004-2020 рр.). Служив на борту п'яти різних бойових кораблів, у штабі ВМС України працював заступником начальника з євроатлантичної інтеграції, начальником управління оборонного планування і науки. Чотири роки проходив службу офіцером штабного елемента партнерства в J-7 (управління бойової підготовки) Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Був керівником робочої групи міжнародних експертів з опрацювання Стратегії ВМС ЗС України 2035, був помічником міністра оборони України.

Удар безпілотника ми по Каспійську - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 6 листопада в Каспійську було чутно вибухи, які, за словами місцевих мешканців, були результатом атаки невідомих безпілотників. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що українські дрони подолали близько тисячі кілометрів, щоб досягти території Росії.

Згодом керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив, що безпілотники уразили порт, де розміщені кораблі ВМФ Росії.

Атака на Каспійську флотилію РФ, яка збіглася з днем виборів президента США, може бути демонстрацією сили України, вважає аналітик BILD Юліан Рьопке. Він зазначив, що це перший випадок з початку повномасштабного вторгнення, коли ЗСУ завдали удару по російській флотилії в Каспійському морі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред