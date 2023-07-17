Байден схвалив тренування українських пілотів на F-16 - Салліван

Європейським країнам потрібно кілька тижнів для підготовки тренувальних можливостей. Водночас США вкладуться у встановлені ними терміни.

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Джо Байден схвалив тренування українських пілотів на F-16, повідомили в Білому домі / Колаж: Главред, фото: US Air Force, ОП

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати не будуть відкладати навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Глава Білого дому Джо Байден дозволив європейським країнам почати тренування.

"Так, ми це зробимо. Президент дав зелене світло, і ми дозволимо, підтримаємо, будемо сприяти і фактично надамо необхідні інструменти для того, щоб українці почали тренуватися на F-16, щойно європейці будуть готові", - сказав Салліван в інтерв'ю CNN у неділю, 16 липня.

За його даними, європейським країнам потрібно кілька тижнів для підготовки тренувальних можливостей. Водночас США вкладуться у встановлені ними терміни.

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"Сполучені Штати не будуть затримуватися в забезпеченні того, щоб ця підготовка на F-16 могла початися", – підкреслив радник Байдена.

Винищувачі F-16 для України

Президент США Джо Байден 19 травня заявив, що Штати підтримують наміри союзників почати навчання пілотів повітряних сил ЗСУ управлінню винищувачами західного зразка, серед яких і бойові літаки F-16.

Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати і союзники на Заході вирішили надати Україні винищувачі F-16. За інформацією американської преси, США можуть відправити літаки через посередників.

Президент Володимир Зеленський подякував Байдену за підтримку і назвав рішення щодо F-16 для України історичним. Керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак сказав, що авіакоаліція для України вже офіційно створена.

Україна може отримати перші F-16 у березні 2024 року, заявив раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він акцентував увагу на тому, що терміни можуть зрушити через складні технічні моменти.

25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" стало відомо, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди. Увійдуть до неї ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.

Один з лідерів "авіаційної коаліції" Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартує в найближчі місяці.

15 червня за результатами зустрічі "Рамштайн" Столтенберг повідомив, що навчання українців на F-16 вже почалося. В цей же день стало відомо, що Данія та Нідерланди планують приступити до навчання українських пілотів цього літа і створять тренінговий центр в одній зі східноєвропейських країн НАТО.

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