Літаки F-16 – не панацея від ракет РФ, треба бити по заводах і базах – Мусієнко

Україні буде недостатньо таких західних винищувачів, щоб захиститися від ракетних ударів ворога. Потрібна спеціальна ракетна програма.

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Літаки F-16 повністю не захистять Україну від ракет РФ, зазначає Мусієнко/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скрін

Коли Україна отримає від Заходу винищувачі F-16, це підсилить нашу протиповітряну оборону, але не гарантуватиме 100% невразливість нашої держави від російських атак. Зараз українські засоби ППО навіть без західних літаків показують досить серйозний результат.

Нашій державі потрібні не лише літаки F-16, а ще й спеціальна ракетна програма з радіусом і дальністю ураження ракет від 500 до 1000 кілометрів. Про це сказав керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв’ю Главреду.

"Розумієте, все одно F-16 як засіб протиповітряної оборони – це боротьба з наслідками. От випустили росіяни ракети, наші їх перехопили і збили. Наша авіація і зараз це робить – там, де дістають наші МіГи, вони цим займаються", – пояснив Мусієнко.

Україна повинна мати можливість бити на відстань від 500 до 1000 кілометрів, щоб знищувати не лише уже випущені по нашій території російські ракети, а й заводи, де ці ракети виготовляються, і бази, де вони зберігаються.

"Чи впливає це (отримання Україною винищувачів F-16 – ред.) на виробництво ракет в Росії? Ні. Чи впливає це на їхні спроможності здійснювати атаки в майбутньому? Ні. Тому наша мета, крім того, що ми дочекаємося F-16, які допоможуть нам під час контрнаступу – це ракетна програма з радіусом і дальністю ураження ракет від 500 до 1000 кілометрів", – зазначив експерт.

Здатність бити по заводах і складах ракет дала б Україні більший ступінь захищеності.

"Для того, щоб ми змогли нанести на мапу точку якогось військового російського заводу, який виробляє якісь комплектуючі для ракет. Або якщо ми знайшли, скажімо, якесь сховище чи базу, де можуть зберігатися ці ракети і засоби, та мали можливість знищити ракети та певні підприємства. Тоді ми можемо говорити про те, що це буде гарантувати вищий рівень захищеності і нашої безпеки", – наголосив Мусієнко.

До того часу Україна працюватиме над тим, щоб зміцнити свою протиповітряну оборону. Але ризики російських атак будуть постійно зберігатися.

"Допоки не настане той стан, коли можна буде сказати, що війна завершилась, і ми вийшли на якісь більш-менш мирні умови життя", – підсумував експерт.

Дивіться відео інтервʼю Олександра Мусієнка Главреду про обстріли РФ восени:

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко – блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Можливість отримання Україною літаків F-16

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що 11 країн сформували коаліцію для навчання українських пілотів на F-16. Ці країни разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на цих винищувачах.

Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна може отримати перші F-16 у березні 2024 року. Навчання українських пілотів планують розпочати вже у серпні-вересні цього року.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати не будуть відкладати навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Він повідомив, що Байден схвалив тренування українських пілотів на F-16.

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