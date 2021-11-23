Україна отримає 50 млн доз COVID-вакцини від Pfizer: як її використовуватимуть

Україна отримає 50 млн доз вакцини Pfizer / УНИАН

Міністерство охорони здоров’я продовжило контракт з американською фармацевтичною компанією Pfizer на постачання вакцини від коронавірусу їхнього виробництва на 2022-2023 роки.

За цей час в Україну завезуть 50 млн доз вакцини Pfizer – вона постачатиметься по 25 млн доз щороку, розповів під час брифінгу очільник МОЗ Віктор Ляшко.

"Вакцина буде використовуватися для проведення додаткових щеплень у разі відповідних рекомендацій Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики", – зазначив міністр.

Також він закликав українців вакцинуватися, щоб захистити себе від коронавірусу.

"Кожен заслуговує на можливість бути захищеним від COVID-19. Використовуйте своє право бути здоровим. Зробіть щеплення – і бажано якомога швидше", – сказав Ляшко.

Реклама

читайте такожВ Україні прискорюється спад захворюваності на коронавірус - ЛяшкоОчільник МОЗ наголосив, що в Україні в листопаді уже зроблено більше щеплень, ніж у кожному з місяців до цього. За його словами, наша держава продовжує витримувати темпи вакцинації близько 250 тисяч щеплень в середньому за добу. А повний курс щеплення на сьогодні уже пройшли понад 10 млн українців.

За словами очільника МОЗ, наразі в Україні доступні для щеплення чотири вакцини: AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer і Moderna.

Кого в Україні зобов’язали вакцинуватися

В Україні вакцинація стала обов'язковою для працівників центральних органів виконавчої влади та їх підрозділів, обласних і міських адміністрацій та навчальних закладів усіх рівнів.

З 9 грудня МОЗ розширює список професій з обов'язковим щепленням від COVID-19. Так, вакцинуватися повинні будуть працівники:

реабілітаційних установ,

установ, що надають соціальні послуги,

закладів захисту прав дітей,

Укрпошти,

Укрзалізниці.

Співробітників без щеплення керівництво має відсторонити від роботи, при цьому заробітна плата не зберігається.

Коли в Україні колотимуть третю дозу вакцини

У МОЗ повідомили, що бустерну (третю) дозу вакцини запускатимуть у державі тільки в тому випадку, коли принаймні один раз щеплення від коронавірусу отримають щонайменше 60% дорослого населення. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що Україна уже уклала контракти на постачання препаратів, які використовуватимуться для щеплення бустерною дозою.

Раніше у МОЗ розповіли, що третю дозу вакцини рекомендуватимуть колоти людям з трансплантацією органів, тим, хто постійно приймає імуносупресивні препарати і має імунодефіцитні стани – як первинні, так і набуті. У відомстві пообіцяли прописати чіткі рекомендації для таких випадків.

Коронавірус в Україні

За минулу добу, 22 листопада, в Україні виявили 12 729 нових випадків коронавірусу. За цей час померли 720 людей, одужали – 23 107, а 2 055 – потрапили до лікарень. Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Києві, Дніпропетровській, Полтавській, Донецькій та Запорізькій областях.

За весь час пандемії у нашій державі захворіли понад 3,3 млн осіб, одужали – майже 2,8 млн пацієнтів, померли – понад 82 тисячі.