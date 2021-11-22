"Коли вакцинуємо 60%": Ляшко назвав терміни запуску третього щеплення від COVID-19

Ляшко пояснив, коли в Україні почнуть колоти третє щеплення від COVID-19 / Reuters

В Україні будуть запускати бустерну (третю) дозу вакцини тільки в тому випадку, коли принаймні один раз щеплення від коронавірусу COVID-19 отримають щонайменше 60% дорослого населення. Про це в ефірі "Сніданку з 1+1"заявив керівник Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

За його словами, країна уклала контракти на поставку препаратів, які надійдуть в Україну. Втім, коли саме і які вакцини отримаємо, Ляшко не повідомив.

"Третя, бустерна доза, в Україні буде. Але пріоритетом для влади і для всіх зараз має бути вакцинація принаймні першими дозами. Чим більше українців будуть вакциновані двома дозами, тим краще епідеміологічна ситуація в країні. Ми перейдемо на бустер, коли вакцинуємо щонайменше 60% українців принаймні однією дозою", — підкреслив Ляшко.

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Нагадаємо, раніше Віктор Ляшко публічно не виключив новий спалах захворюваності коронавірусом.

Незважаючи на те, що Україна вже пройшла пік захворюваності COVID-19 в межах третьої хвилі, з урахуванням ситуації в Європі, можливий і повторний спалах, не виключив глава МОЗ.