Коронавірус в Україні 23 листопада: за добу понад 12 тисяч нових COVID-випадків та 720 смертей

Найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Києві, Дніпропетровській, Полтавській, Донецькій та Запорізькій областях.
Станом на ранок вівторка, 23 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 12 729 жителів країни. Зокрема, захворіли 1058 дітей і 231 медпрацівник.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2 055 осіб; летальних випадків - 720; одужали 23 107 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у м.Київ (1631), Дніпропетровській (1310), Полтавській (1141), Донецькій (929) та Запорізькій (847) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ – 1631 випадок;
- Вінницька область – 406 випадків;
- Волинська область – 571 випадок;
- Дніпропетровська область – 1310 випадків;
- Донецька область – 929 випадків;
- Житомирська область – 107 випадків;
- Закарпатська область – 390 випадків;
- Запорізька область – 847 випадків;
- Івано-Франківська область – 134 випадки;
- Київська область – 830 випадків;
- Кіровоградська область – 121 випадок;
- Луганська область – 233 випадки;
- Львівська область – 540 випадків;
- Миколаївська область – 481 випадок;
- Одеська область – 439 випадків;
- Полтавська область – 1141 випадок;
- Рівненська область – 516 випадків;
- Сумська область – 255 випадків;
- Тернопільська область – 99 випадків;
- Харківська область – 407 випадків;
- Херсонська область – 94 випадки;
- Хмельницька область – 263 випадки;
- Черкаська область – 585 випадків;
- Чернівецька область – 171 випадок;
- Чернігівська область – 229 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 353 136 осіб;
- одужали - 2 796 597 пацієнтів;
- летальних випадків - 82 318;
- проведено ПЛР-тестів - 15 595 737.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.
Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.
Коронавірус в Києві
Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому кількість померлих за 24 години в столиці України встановила новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.
З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.
Коли послаблюватимуть карантин в Україні
Україні вдалося пройти пік найважчої хвилі коронавірусу. При цьому, загальнонаціональний локдаун так і не був запроваджений, заявив 22 листопада міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
За його словами, МОЗ подав до Кабміну прохання про переведення з червоного рівня епідемічної небезпеки двох регіонів - Луганської та Львівської областей. За індикаторами вони вже вийшли на жовтий рівень небезпеки.
Мер Києва Віталій Кличко вважає, що вже незабаром столиця може вийти з "червоної" зони карантину. Він також назвав ключові фактори, які можуть цьому сприяти. Зокрема, заповненість лікарень на сьогоднішній день становить 58%, що трохи менше, ніж у попередні дні. Крім того, на сьогодні в столиці 61% заповненості ліжок в лікарнях з киснем.
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