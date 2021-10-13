Навакцинованих українців відсторонять від роботи: у МОЗ нагадали професії і озвучили терміни

Віктор Ляшко назвав дедлайн / Reuters

В Україні невакцинованих від коронавірусу співробітників освітніх установ не допускатимуть до роботи.

Відсторонення розпочнеться вже з листопада поточного року, повідомили в прес-центрі МОЗ.

Так, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, якщо до листопада співробітники сфери освіти не матимуть щеплення проти COVID-19, то будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати.

Читайте также"Обходять імунітет від вакцини": інфекціоніст назвав найнебезпечніші штами коронавірусу"Вакцинація для педагогів є можливістю не тільки продовжувати працювати і надавати якісні знання учням. В першу чергу мова йде про захист свого життя і здоров'я, безпеки дітей", - підкреслив Ляшко.

Обов'язкова вакцинація в Україні: хто ще в списку

Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою.

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Згідно з документом, обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, професійної перед вищими, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Нагадаємо, станом на ранок середи, 13 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 16 309 жителів країни. У тому числі захворіли 1588 дітей і 288 медпрацівників. За минулі 24 години було госпіталізовано 4901 особу; летальних випадків - 471 (добою раніше було 352); одужали - 6 462 особи.