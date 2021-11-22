Pfizer заявила про 100% ефективність вакцини проти COVID-19 серед дітей 12-15 років

Компанія Pfizer оприлюднила результати досліджень / Фото Reuters

Компанії Pfizer і BioNTech повідомили, що серед дітей 12-15 років ефективність їх вакцини проти коронавірусу становила 100%. Також компанії випробовують препарат на дітях від 6 місяців до 11 років.

У третій фазі клінічних випробувань взяли участь 2 260 підлітків 12-15 років у США, сказано у пресрелізі Pfizer.

Під час дослідження 1 129 дітей отримали плацебо, а решта — вакцину. Серед тих, хто отримав плацебо, виявили 18 випадків коронавірусу, а серед вакцинованих — жодного.

Зазначається, що вакцинацію діти переносили добре. За учасниками випробування планують спостерігати протягом двох років після отримання другої дози, щоб з'ясувати, наскільки тривалий захист вакциною.

читайте такожУ Pfizer розповіли, як часто потрібно буде робити щеплення проти коронавірусуРозробники планують найближчим часом подати регуляторам з лікарських засобів в США і ЄС документи для екстреного використання препарату для вакцинації дітей 12-15 років.

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Також компанії випробовують свій препарат на здорових дітях від 6 місяців до 11 років. Тиждень тому клінічне дослідження розпочали серед дітей віком від 6 місяців до 2 років та 5-11 років, найближчим часом розпочнуть випробування на дітях 2-5 років.

Раніше повідомлялося, що найбільш підходящу вакцину від коронавірусу кожній людині слід підбирати виходячи з рекомендацій лікаря. За словами лікаря-інфекціоніста Віктора Петрова, на рекомендації фахівця впливає комплекс факторів – від віку людини, до його хронічних захворювань.

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